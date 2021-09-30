Samsun'da hız limitleri yeniden düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da hız limitleri yeniden düzenlendi

İHA

Samsun'da hız limitleri yeniden düzenlendi

Samsun’da bazı karayollarında trafik hız limitleri yeniden düzenlendi.
Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen 20212030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı 31384 sayılı Resmi Gazete’de 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayımlanmış ve yürürlüğe girmişti. Trafik kaza istatistiklerine göre Türkiye’deki ölümlüyaralanmalı trafik kazalarının yaklaşık yüzde 40,4’ü hız ihlali sonucu yaşanıyor. Ölüm ve yaralanma nedenlerinin başında da kazalardaki çarpışma şiddetinin artmasına neden olan aşırı hızlı araç kullanma faktörü geliyor.
Hız ihlallerinin ve dolayısıyla hız kaynaklı kazaların önlenmesine ilişkin sabit ve seyir halinde kullanılan mobil radar araçlarının yapmış oldukları denetim faaliyetleri kazaların önlenmesinde önemli ve etkin bir rol oluşturduğu yetkililer tarafından belirtiliyor. Bu bağlamda Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, “Samsun’da meydana gelen trafik kazalarının da önemli bir kısmının hız kaynaklı, yoldan çıkma ve devrilme veya önünde seyreden veya duran bir araca çarpma şeklinde meydana geldiğinden; karayollarımızda vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla; ilimiz genelinde 24 saat esasına göre şehir içi ve şehirlerarası yollarda sabit/seyir halinde çevirme ekibiyle araç sürücüsüne veya çevirme yapmadan araç tescil plakasına cezai işlem uygulamak suretiyle, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının meydana geldiği Samsun Ankara, Ordu, Sinop Devlet Karayolları ile Atatürk Bulvarı, Korhan Ekiz Bulvarı, Anadolu Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Abdullah Gül Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İlkadım Bulvarı, Barış Bulvarı ve 100. Yıl Bulvarı başta olmak üzere diğer cadde ve sokak üzerinde ‘radarla hız denetimleri’ yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Yeni hız limitleri belirlendi
Yeni hız limitlerinin de yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Karayolları Trafik Kanunu’nun 100. maddesinde aksine bir karar alınmamışsa yerleşim yeri içinde hız sınırı 50 km/s olarak belirlenmiş, bununla birlikte UKOME’nin muhtelif tarihlerde almış olduğu kararlar ile ilimizdeki bazı güzergahların hız limitleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. AnkaraOrdu yolu Adalar mevkii ile Tekkeköy Selyeri Kavşağı arasıAnadolu Bulvarı Sinop yolu OMÜ Köprülü Kavşağı ile Taflan bölgesi arası otomobil, minibüs, kamyonet türü araçlar 82 km/s. otobüs, kamyon, çekici türü araçlar 70 km/s. Atatürk Bulvarı Belediye Evleri Kavşağı ile DLH Kavşağı arası otomobil, minibüs, kamyonet türü araçlar 60 km/s. Atatürk Bulvarı DLH Kavşağı ile OMÜ Üst Geçit arası otomobil, minibüs, kamyonet türü araçlar 70 km/s. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yeşilkent Kavşağı ile Abdullah Gül Bulvarı Kavşağı arası otomobil, minibüs, kamyonet türü araçlar 70 km/s otobüs türü araçlar otobüs türü araçlar 60 km/s. kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı (2)
YEREL HABERLER 'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş ...
‘Kamu İhale Mevzuatı’ eğitimi
YEREL HABERLER ‘Kamu İhale Mevzuatı’ eğitimi
Başkan Doğan’dan eğitime tam destek Doğan: “Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçemize hizmet ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Doğan’dan eğitime tam destek Doğan: “Sosyal ...
Tez projesine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER Tez projesine TÜBİTAK’tan destek
Samsun’da kentsel dönüşümde yüzde 50 tamam Kentsel dönüşüm kapsamında Kıran Mahallesi’nin 2'nci etabın yüzde 50'si tamamlandı
YEREL HABERLER Samsun’da kentsel dönüşümde yüzde 50 tamam Kentsel ...
114 ‘can’ kurtardılar Cankurtaranlar yaz sezonunu kapattı
YEREL HABERLER 114 ‘can’ kurtardılar Cankurtaranlar yaz sezonunu ...
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Altıparmak: “Ümraniyespor’u yenip milli araya moralli girmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Altıparmak: “Ümraniyespor’u yenip milli araya moralli ...
Hamza Dağ: “İnternet gazeteciliği ve sitelerinin düzenlemeye ihtiyacı var”
YEREL HABERLER Hamza Dağ: “İnternet gazeteciliği ve sitelerinin ...
Iraklı doktoru "istihbaratçıyız" diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar
YEREL HABERLER Iraklı doktoru "istihbaratçıyız" diye 125 bin lira ve ...
Samsun Sağlık Müdürü: Vakalar 6 haftadır yükselişte, bu sınırı zorlamayalım
YEREL HABERLER Samsun Sağlık Müdürü: Vakalar 6 haftadır yükselişte, ...
Atakum Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde
Anksiyete bozukluğu: “En kötüsünü aklınıza getirmeyin”
YEREL HABERLER Anksiyete bozukluğu: “En kötüsünü aklınıza ...
'Bakan Koca, Unkapanı Kültür Merkezi binası için talimat verdi' İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kültür tesisinin sağlık tesisine dönüşmesi için Bakan Koca ile görüştü
YEREL HABERLER 'Bakan Koca, Unkapanı Kültür Merkezi binası için ...
Öğrenciler jandarmayı bağrına bastı Minik öğrencilere jandarma tanıtıldı
YEREL HABERLER Öğrenciler jandarmayı bağrına bastı Minik öğrencilere ...
'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş ...
'OMÜ İletişim’de 281 öğrencinin mezuniyet heyecanı Suriyeli Muhannad, 2020-2021 akademik yılı birincisi oldu Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni coşkusu
YEREL HABERLER 'OMÜ İletişim’de 281 öğrencinin mezuniyet ...
Çarşamba Ticaret Borsası yenilendi Kazım Yılmaz: “Yeni nesil hizmet alanlarımızı değerli üyelerimize sunmuş olmanın gururu içindeyiz"
YEREL HABERLER Çarşamba Ticaret Borsası yenilendi Kazım Yılmaz: ...
Samsun’da vaka sayısı 6 haftadır düzenli olarak artıyor
YEREL HABERLER Samsun’da vaka sayısı 6 haftadır düzenli olarak ...
Jandarmadan uyuşturucu madde operasyonları: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu madde operasyonları: 13 ...
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yeni karar: Konaklama bedellerini kendileri ödeyecek
YEREL HABERLER İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yeni karar: ...
Bafra'da huzur toplantısı
YEREL HABERLER Bafra'da huzur toplantısı
(Özel haber) Yasin Öztekin: “Gol ve asist yapmaya açım” Samsunsporlu futbolcu Öztekin: “A Milli Takım’da Fatih Terim ile yakalanan başarılı seri tekrar yakalanabilir” “Altyapıdan daha fazla oyuncu yetişirse yabancı kuralı kalkar”
YEREL HABERLER (Özel haber) Yasin Öztekin: “Gol ve asist yapmaya ...
Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.