Menopozu sağlıklı geçirmek için egzersiz şart

Menopozun da doğum gibi doğal bir süreç olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şeyma Yöney, “Bazı kadınlarda adetlerin devamını sağlayacak ve hormonal dalgalanmaları ortadan kaldıracak tedavi yaklaşımları olabilir. Bunun yanında düzenli egzersiz yapmak, dengeli ve düzenli beslenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, terletmeyecek pamuklu hafif giysiler tercih etmek, bu dönemdeki kadınlarımızı rahatlatacaktır” dedi.

Belli bir yaşa gelen kadınlardaki yumurta rezervinin tükenmesi ile yumurtlamanın son bulması, östrojen üretiminin ortadan kalkması sonucu olarak adetlerin kesilmesinin menopoz olarak adlandırıldığını belirten Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Şeyma Yöney, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu.

4555 yaş arası kadınlarda adet kesilmesinin normal olarak değerlendirildiğini vurgulayan Opr. Dr. Yöney, “Bir kadının menopoza girdiğini söylemek için 12 ay boyunca kesintisiz adet görmeme durumu olmalıdır. Bu süreç öncesindeki yıllarda yumurtalıkların çalışmasının yavaşlaması ya da ‘anovulatuar’ dediğimiz yumurtlama olmadan yumurtalıklardan hormon üretilmesi şeklinde adetlerin araları açılmaya başlar" diye konuştu.



Adet gecikmesi göz ardı edilmemeli

Menopozun ilk belirtisinin adetlerin gecikmeli olmaya başlaması olduğunu sözlerine ekleyen Opr. Dr. Yöney, şu bilgileri paylaştı:

“Menopozlu kadınlarda sıcak basmaları, uyku bozuklukları olabilir. Adetlerin kesilmesini kadınlık hormonlarının tükenmesi ve dolayısıyla kadınlığının azalması ve yok olması gibi yanlış algılayan kadınlarda bu süreçte psikolojik bazı sorunlar tetiklenebilir. Dikkat çekmek istediğimiz en önemli husus, sadece doğurganlığın son bulmasıdır. Bazı kadınlarda bu dönemde oluşabilen vajinal kuruluk, vajinal elastikiyetin azalması jinekolojik muayene ve değerlendirme sonrası yapılan tedavilerle kolaylıkla ortadan kaldırabilir ve sağlıklı bir cinsel yaşam için tehdit oluşturmaz. Menopoz belirtileri başladığı anda mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulmalı ve ayrıntılı muayene ile değerlendirme yapılmalıdır."



Hekim tarafından destek sağlanmalı

Gebelik sürecinin de normal fizyolojik bir süreç olmasına rağmen oluşabilecek her türlü problemin erken ortaya konması ve ortadan kaldırılması için hekim kontrolü gerektiğini ifade eden Opr. Dr. Yöney, “Menopoz da böyledir; tamamen fizyolojiktir. Ancak bu dönemi en sağlıklı şekilde geçirmek için hormonal değişimlerin organizma ve psikoloji üzerindeki tesirlerini düzenlemek adına süreç uzman hekim tarafından izlenmeli ve gerekli destek sağlanmalıdır. Bazı kadınlarda adetlerin devamını sağlayacak ve hormonal dalgalanmaları ortadan kaldıracak tedavi yaklaşımlarımız olabilir. Bunun yanında düzenli egzersiz yapmak, dengeli ve düzenli beslenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, terletmeyecek pamuklu hafif giysiler tercih etmek de bu dönemdeki kadınlarımızı rahatlatacak tavsiyelerdir” diyerek sözlerini noktaladı.

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