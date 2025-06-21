Samsun Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da Samsun’da coşkulu ve renkli bir açılışla başladı. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Giriş Fuaye Alanı’nda gerçekleşen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yerel yöneticiler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Festival açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun’un en önemli duraklardan biri olduğuna dikkat çekti. Samsun’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da her ziyaretinde altını çizdiği gibi hem zihinde hem gönülde özel bir yerinin olduğunu vurgulayan Alpaslan, bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un liderliğinde şehre değer katacak çalışmalara öncelik verdiklerini belirtti.”

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"KÜLTÜR VE SANATI HER YERE ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Yardımcısı Alpaslan, konuşmasında kültürel mirasın korunması ve tanıtılması yönündeki çalışmaları detaylandırarak, “Bilimsel veriler ışığında Samsun’un sahip olduğu potansiyeli en doğru şekilde tespit ederek, şehrin avantajlı olduğu özellikleri ön plana çıkartıp, eksiklerin giderilmesi adına da gerekli çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz,” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda hazırlanan Samsun Turizm Master Planı’nın önemine işaret eden Alpaslan, “Sayın Bakanımızın katılımıyla tanıtımı yapılan Samsun Turizm Master Planı, Samsun için büyük bir önem taşımaktadır,” dedi.