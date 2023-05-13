Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Türkiye, 14 Mayıs günü oy verebilmek için sandık başına gidecek. YSK tarafından açıklanan karara göre; 13. cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan oldu. Buna karşın Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Konuyla ilgili merak edilen, "Samsun milletvekili adayları kimler?" sorusunun yanıtını sizler için derledik. İşte partilerin Samsun milletvekili adayları...

14 Mayıs 2023 Samsun Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

14 Mayıs 2023 Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız