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        Haberler Yemek Yapma Samsun'un vazgeçilmez lezzeti: Bafra pidesi evde kolay nasıl yapılır?

        Samsun'un vazgeçilmez lezzeti: Bafra pidesi evde kolay nasıl yapılır?

        Samsun'un en ünlü lezzetlerinden biri olan Bafra pidesi, ince hamuru ve bol malzemesiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Bafra pidesi, geleneksel fırınlarda yapılan ustalık gerektiren bir lezzet olsa da, evde de kolayca hazırlanabilir. Doğru tarif ve malzemelerle, mutfağınızda bu eşsiz pideyi yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. İşte, Samsun'un vazgeçilmez lezzeti Bafra pidesini evde yapmanın püf noktaları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 17:32 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:33
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        Karadeniz mutfağının gurur kaynağı Bafra pidesi, özellikle Samsun'un öne çıkan yemeklerinden biridir. Bu lezzetli pideyi evde yapmak, sanıldığı kadar zor değildir ve doğru adımları takip ederek siz de kendi mutfağınızda bu özel tadı yakalayabilirsiniz. Bafra pidesinin enfes lezzetini evde denemek isteyenler için işte pratik ve kolay bir tarif. İşte detaylar!

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        MALZEMELER

        2 su bardağı ılık su

        Yarım Paket kuru maya

        1 tatlı kaşığı tuz

        Yarım çay kaşığı şeker

        4-5 bardak un

        3

        İÇ HARCI İÇİN

        500 gram kıyma

        2 adet sivri biber

        Biraz sıvı yağ

        1 yemek kaşığı tereyağı

        Tuz

        Karabiber

        Kırmızı biber

        ÜZERİ İÇİN:

        Biraz sıvıyağ

        1 yumurta sarısı

        Fırından çıkınca üzerine: Tereyağı

        4

        HAZIRLANIŞI

        Teflon tava yahut bir tencere içerisinde kıymalarımızı koyup suyunu çekene kadar pişirelim. Soğanları küçük küçük doğrayarak kıymanın içerisine atalım.

        Üzerine sıvı yağ ekleyip biraz daha kavuralım. Soğanların kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim.

        5

        Daha sonra tereyağını ekleyip kavurmaya devam edelim. Baharatlarını ekleyip soğuması için kıymalı harcımızı ocaktan alalım. Unumuzu karıştırma kabına ekliyoruz.

        Üzerine şeker, tuz ve mayayı ekleyip karıştırıyoruz. Ortasını havuz gibi açtığımız unun ortasına suyu döküyoruz.

        6

        Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzun üzerini örtüp iki katı büyüklüğe gelene kadar bekliyoruz

        Hamurumuzdan istediğimiz büyüklükte parça koparıp beze haline getiriyoruz. İnce uzun bir şekilde kopardığımız hamur parçasını açıyoruz.

        7

        Hamurun her tarafına eşit olacak şekilde kıymalı harçtan koyup kenar kısımlarından tutup birbirine birleştiriyoruz. Üzerine dilerseniz yumurta sarısıyla yağı sürebilirsiniz.

        8

        Orijinal tariflerde bu karışım sürülmez sadece fırından çıktığında tereyağı sürülür. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz.

        Fırından aldığımız pidelere bol tereyağı sürüp yanında köpüklü ayranla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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