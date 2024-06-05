Samsun'un vazgeçilmez lezzeti: Bafra pidesi evde kolay nasıl yapılır?

Karadeniz mutfağının gurur kaynağı Bafra pidesi, özellikle Samsun'un öne çıkan yemeklerinden biridir. Bu lezzetli pideyi evde yapmak, sanıldığı kadar zor değildir ve doğru adımları takip ederek siz de kendi mutfağınızda bu özel tadı yakalayabilirsiniz. Bafra pidesinin enfes lezzetini evde denemek isteyenler için işte pratik ve kolay bir tarif. İşte detaylar!