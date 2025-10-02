Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Samsun’da cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        Samsun’da cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 sürücü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 00:35 Güncelleme: 02.10.2025 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kaza, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        Avni G. (20) yönetimindeki cip ile Nursel Ö. (43) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası cipin alev alan motoru akaryakıt istasyonunda çalışanlar tarafından söndürülürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilin arka koltuğunda oturan Nurhan Özer’in (45) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler ile otomobildeki Güllü Özer (16), sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Güllü Özer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Yaralı sürücülerin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Samsun
        #samsun haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!