Ege Denizi'nde deprem oldu! 21 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesini duyurdu! Deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Ege Denizi ve Samsun’da deprem oldu. Bölge sakinleri ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 21 Haziran depremler listesi ile en son yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü…