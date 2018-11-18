Kaza, Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Esat A. idaresindeki 55 BU 526 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun sağında park halinde bulunan 57 DV 994 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Esat A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İ.Y.(20) yaralandı.

Otomobilin içinde sıkışan yaralılar için 112 Acil ve polis ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarttı. Sıkıştığı yerden çıkartılan otomobil sürücüsü Esat A. Bafra’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, İ.Y. ise Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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