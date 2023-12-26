Samsung'dan Biden'ı üzecek erteleme ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de çip üretimiyle ilgili iddialı hedefler belirlerken, Samsung'un ülkedeki yeni tesisinde çip üretimini 2025 yılına ertelediği belirtildi. Bir başka çip devi TSMC de Arizona'daki tesisinde üretimi 2025 yılına ertelemişti

Seoul Economic Daily gazetesi, Samsung'un Teksas'taki yeni çip fabrikasında seri üretim planlarını ertelediğini ve bunun Biden yönetiminin yerli yarı iletken arzını artırma hedefine bir darbe daha vurabileceğini yazdı.

Gazete, Samsung yöneticisi Choi Siyoung'un San Francisco'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, 17 milyar dolarlık fabrikada seri üretimin 2025 yılında başlayacağını bildirdi.

Samsung, 2021 yılında yatırımı duyurduğunda fabrikanın 2024 yılının ikinci yarısında üretime başlayacağını söylemişti.

Daha önce dev çip şirketi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. bazı birimlerdeki nitelikli çalışan eksikliği nedeniyle Arizona'daki yeni fabrikasında üretimi 2025'e erteleme kararı almıştı.

ERTELEME HABERİ RİSK OLUŞTURUYOR

Dünyanın önde gelen iki çip üreticisinin ABD tesislerindeki erteleme haberleri ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'de çip üretim kapasitesinin artması planları için önemli bir risk oluşturuyor.

TSMC ve Samsung'un planlarında yapılacak revizyonlar, milyarlarca dolar değerindeki yeni tesislerinin ancak gelecek yıl yapılacak ABD başkanlık seçimlerinden sonra faaliyete geçebileceği anlamına geliyor.