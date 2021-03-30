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Samsung Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu. Samsung'un Galaxy serisinin son modeli A72 ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, Samsung Galaxy A72 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

SAMSUNG GALAXY A72 FİYATI NE KADAR?

Samsung Galaxy A72 model 128 GB hafıza ve 8 GB RAM olan telefonun satış fiyatı 4.899 lira olarak belirlendi.

SAMSUNG GALAXY A72 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

1. Dengeli & Parlak Çekimler

Bulanık ve sarsıntılı görüntülere veda edin. OIS (Optik Görüntü Sabitleme) karanlık çekimlerinizi aydınlatmak için daha fazla ışık toplayarak hareket halindeyken bile sabit video ve fotoğraf kareleri çekmenizi sağlar.

2. Ultra Geniş Kamera

12MP Ultra Geniş Açılı Kamera, dünyayı insan gözüne benzer bir perspektifle, 123° açıyla yakalayın. 12MP Geniş Açılı Kamera ile kırpın veya 3x Optik Zoom’lu 8 MP Telefoto Kamera ile yakınlaştırın.

3. Ayrıntılı Makro Kamera

Nesnelerin öne çıkmasını sağlayan doğal bir bokeh ve ultra ince detaylar için 5MP Makro kamera ile yakınlaşın.

4. Akıcı Kaydırma

6,7 inçlik Sonsuz-O Ekranla süper boyutlandırma.

*Parlak gün ışığında, azaltılmış mavi ışıkta ve akıcı görüntülemede FHD+ Süper AMOLED ekrana tanık olun.

* Çapraz olarak ölçüldüğünde, ekran boyutu tam dikdörtgende 6,7" ve yuvarlatılmış köşeleri hesaba katarak 6,6"dir. Gerçek görüntülenebilir alan, yuvarlatılmış köşeler ve kamera deliği nedeniyle daha azdır.

5. IP67 Sınıfı Suya Dayanıklılık

IP67 sınıfı ve 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklı.**

** Galaxy A72, IP67 olarak derecelendirilmiştir. 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar (tatlı) suya daldırma test koşullarına dayanmaktadır. Yüksek basınçlı suya maruz bırakmayın.

6. Uzun Saatler Yeten Pil Gücü

Sevdiğiniz şeyleri daha fazla yapmak için 5,000*** mAh pil, uzun süreli pil için yapay zeka destekli güç kullanımı yönetimi ve 25W’a kadar Süper Hızlı Şarj****

*** Üçüncü parti laboratuvar koşullarında test edilen standart değer. Standart değer, IEC 61960 standardı kapsamında test edilen pil örnekleri arasında pil kapasitesindeki sapmayı dikkate alan tahmini ortalama değerdir. Nominal (minimum) kapasite 4.860mAh'dir. Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanım modellerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

**** Tüm hizmetler, özellikler ve ekran kapalıyken %0 güç kaldığında 25 W Seyahat Adaptörü ile gerçekleştirilen dâhili Samsung laboratuvar testlerinden elde edilen Süper Hızlı Şarj sonuçlarına dayanmaktadır. Gerçek şarj hızı, gerçek kullanıma, şarj koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. 25W Seyahat adaptörü ayrı satılır.

7. Güçlü İşlemci

Artırılmış hız, oyun, kamera işlevselliği ve çok daha fazlası için güçlü Snapdragon 720G işlemci ile son seviye CPU, GPU ve yeni NPU performansı.

KUTU İÇERİĞİNDE NELER VAR?

1. Akıllı Telefon

2. Data Kablosu

3. 25W Seyahat Adaptörü

4. Pin

SAMSUNG GALAXY GALAXY A72'NİN ÖZELLİKLERİ