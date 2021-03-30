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Samsung Galaxy A72 fiyatı ne kadar? BELLİ OLDU! Samsung Galaxy A72 özellikleri

Samsung Galaxy A72 fiyatı ne kadar? Sorusu merak ediliyor. Samsung'un Galaxy serisinin yeni modeli A72 Türkiye fiyatı belli olmasıyla Samsuns Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı araştırılıyor. İşte Samsung Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A72 fiyatı ne kadar? BELLİ OLDU! Samsung Galaxy A72 özellikleri

Samsung Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu. Samsung'un Galaxy serisinin son modeli A72 ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, Samsung Galaxy A72 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

SAMSUNG GALAXY A72 FİYATI NE KADAR?

Samsung Galaxy A72 model 128 GB hafıza ve 8 GB RAM olan telefonun satış fiyatı 4.899 lira olarak belirlendi.

SAMSUNG GALAXY A72 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

1. Dengeli & Parlak Çekimler

Bulanık ve sarsıntılı görüntülere veda edin. OIS (Optik Görüntü Sabitleme) karanlık çekimlerinizi aydınlatmak için daha fazla ışık toplayarak hareket halindeyken bile sabit video ve fotoğraf kareleri çekmenizi sağlar.

2. Ultra Geniş Kamera

12MP Ultra Geniş Açılı Kamera, dünyayı insan gözüne benzer bir perspektifle, 123° açıyla yakalayın. 12MP Geniş Açılı Kamera ile kırpın veya 3x Optik Zoom’lu 8 MP Telefoto Kamera ile yakınlaştırın.

3. Ayrıntılı Makro Kamera

Nesnelerin öne çıkmasını sağlayan doğal bir bokeh ve ultra ince detaylar için 5MP Makro kamera ile yakınlaşın.

4. Akıcı Kaydırma

6,7 inçlik Sonsuz-O Ekranla süper boyutlandırma.

*Parlak gün ışığında, azaltılmış mavi ışıkta ve akıcı görüntülemede FHD+ Süper AMOLED ekrana tanık olun.
* Çapraz olarak ölçüldüğünde, ekran boyutu tam dikdörtgende 6,7" ve yuvarlatılmış köşeleri hesaba katarak 6,6"dir. Gerçek görüntülenebilir alan, yuvarlatılmış köşeler ve kamera deliği nedeniyle daha azdır.

5. IP67 Sınıfı Suya Dayanıklılık

IP67 sınıfı ve 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklı.**
** Galaxy A72, IP67 olarak derecelendirilmiştir. 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar (tatlı) suya daldırma test koşullarına dayanmaktadır. Yüksek basınçlı suya maruz bırakmayın.

6. Uzun Saatler Yeten Pil Gücü

Sevdiğiniz şeyleri daha fazla yapmak için 5,000*** mAh pil, uzun süreli pil için yapay zeka destekli güç kullanımı yönetimi ve 25W’a kadar Süper Hızlı Şarj****
*** Üçüncü parti laboratuvar koşullarında test edilen standart değer. Standart değer, IEC 61960 standardı kapsamında test edilen pil örnekleri arasında pil kapasitesindeki sapmayı dikkate alan tahmini ortalama değerdir. Nominal (minimum) kapasite 4.860mAh'dir. Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanım modellerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
**** Tüm hizmetler, özellikler ve ekran kapalıyken %0 güç kaldığında 25 W Seyahat Adaptörü ile gerçekleştirilen dâhili Samsung laboratuvar testlerinden elde edilen Süper Hızlı Şarj sonuçlarına dayanmaktadır. Gerçek şarj hızı, gerçek kullanıma, şarj koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. 25W Seyahat adaptörü ayrı satılır.

7. Güçlü İşlemci

Artırılmış hız, oyun, kamera işlevselliği ve çok daha fazlası için güçlü Snapdragon 720G işlemci ile son seviye CPU, GPU ve yeni NPU performansı.

KUTU İÇERİĞİNDE NELER VAR?

1. Akıllı Telefon
2. Data Kablosu
3. 25W Seyahat Adaptörü
4. Pin

SAMSUNG GALAXY GALAXY A72'NİN ÖZELLİKLERİ

ÖzellikGalaxy A72
Ekran6.7” FHD+ Süper AMOLED
Infinity-O Ekran (1080 x 2400),394 ppi
90 Hz yenileme hızı
Boyut
& Ağırlık		77.4 x 165.0 x 8.4mm
203g

Kamera

Ön: 32MP FF (F2.2, 0.8µm)
Arka:
Ana: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)
Ultra Geniş: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)
Makro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
Tele(3x): 8MP OIS AF (F2.4, 1.0µm)
*Zoom:
30X’e kadar Dijital Zoom
3X’e kadar Optik Zoom
APSekiz Çekirdekli (2x2.3 ㎓ + 6x1.8 ㎓)
BellekRAM: 6/8GB
ROM: 128/256GB
Genişletilebilir hafıza
& SIM kart		2 slot (SIM 1 + Hybrid)
Micro SD: 1TB’e kadar
Pil5,000 mAh
Şarj25W Hızlı Şarj * QC2.0 ve AFC ile uyumlu kablolu şarj
OSAndroid 11
LTE
BağlantıWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)
Bluetooth® v 5.0
USB Tipi 2.0-C
Lokasyon (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo)
ÖdemeNFC
MST (A52 5G KOR Only)
Sensörlerİvmeölçer, Parmak izi sensörü, Gyro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Işık sensörü, Sanal Yakınlık sensörü
Kimlik DoğrulamaKilit tipi: Desen, PIN, şifre
Biyometrik kilit tipi: Yüz Tanıma, Parmak İzi sensörü
SesStereo hoparlörde AKG ses: Dolby Atmos teknolojisi ile surround ses
Ultra yüksek kaliteli ses çalma: UHQ 24-bit, PCM: 24 bit'e kadar
Ses oynatma formatı: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Bluetooth: Çift Ses; Aynı anda iki cihaz üzerinden ses çalmak için iki Bluetooth cihazını Galaxy A52 ve A72'ye bağlayın.
Ölçeklenebilir Codec: Ortam radyo frekansı paraziti altında gelişmiş Bluetooth bağlantısı.
Video[Video oynatma formatı]
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
[TV bağlantısı]
Wireless: Smart View (Ekran yansıtma 1080p at 30fps)
Suya dayanıklılıkIP67 ( 1 metreye kadar tatlı suda 30 dakika boyunca maruz bırakmaya dayalı test koşullarına dayanmaktadır)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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