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Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü

Galaxy Fold telefonların piyasaya sürümü 'kırıldıkları' gerekçesiyle ertelenmişti. Akıllı telefonlar Güney Kore'de 6 Eylül Cuma günü piyasaya çıkıyor. Telefonlar İngiltere, ABD ve Singapur'da da raflarda olacak.

Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü
BBC TÜRKÇE
- PA Media
Galaxy Fold akıllı telefonların ekranı ortadan ikiye katlanıyor.

Samsung'un ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu piyasaya çıktı.

Galaxy Fold marka telefonların Nisan ayında yaşanan bazı sorunlar nedeniye piyasaya sürüm tarihi ertelenmişti. Örnek modellerin bazılarında katlanabilir ekranın birkaç gün içinde kırıldığı görülmüştü.

Sorunları giderilen Galaxy Fold akıllı telefonları 6 Eylül Cuma günü Güney Kore'de, 18 Eylül'de İngiltere'de piyasaya çıkıyor.

Telefonların fiyatı yaklaşık 1.980 dolar.

Samsung, ekranı katlanabilir telefonları rakiplerinden önce piyasaya sürmeye çalışıyordu. Güney Kore merkezli firma Temmuz ayında yaptığı açıklamada cihazın 'geliştirildiğini' ve Eylül ayında satışa çıkarmayı planladıklarını söylemişti.

Telefonlar Güney Kore'nin yanı sıra ABD, İngiltere ve Singapur'da da raflarda olacak.

Samsung'un kârı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yarattığı ekonomik yavaşlamadan etkilenmiş azalmıştı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve hafıza kartı üreticisi olan Samsung'n en büyük rakibi Çin'in teknoloji şirketi Huawei.

Huawei, geçen yıl dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu.

Çinli şirket de ekranı katlanabilir akıllı telefonları Eylül ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Çinli bir diğer teknoloji firması Xiaomi de ekranı katlanarak tablete dönüşen akıllı telefon örneğini kamuoyuna tanıtmıştı.

Şirketin, Güney Kore ile Japonya arasındaki ticari gerilim nedeniyle hafıza kartı satışlarının azaldığı belirtiliyor.

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