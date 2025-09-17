Samsunspor: 0 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Samsunspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 17.09.2025 - 21:54 Güncelleme: 17.09.2025 - 21:54
Bu sonucun ardından Samsunspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 8 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 4 puana ulaştı.
Ligin 6. haftasında Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Kasımpaşa ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
