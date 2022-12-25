İHA

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gaetan Laura ve 74. dakikada Cihan Kahraman kaydetti. Adanaspor'un tek golü 64. dakikada Lamin Jallow'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 32'ye yükseltti ve lider Eyüpspor ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. Adanaspor 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Adanaspor yarı sahasından verilen ara pasına iyi hareketlenen Tetteh’in şutunu kaleci Szumski parmaklarının ucuyla taca çeldi.

9. dakikada Yunus Emre’nin defanstan verdiği ara pasında Soner’in şutu direğin solundan auta çıktı.

11. dakikada Ali Kaan’ın sağdan yaptığı ortaya iyi hareketlenen Laura, 6 pas üzerinden meşin yuvarlığı filelere yolladı. 1-0

20. dakikada Zeki’nin ceza sahasına indirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Tanque’nin şutu üstten auta çıktı.

56. dakikada Zeki'nin ortasına iyi yükselen Tanque'nin kafa şutu üstten auta çıktı.

62. dakikada Adanaspor'un soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Roche'nin şutu üstten auta çıktı.

64. dakikada sağdan gelen ortaya iyi yükselen Jallow'un kafa vuruşu filelerle buluştu. Hakem, VAR kontrolü sonrası golü iptal etti.

74. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Laura'nın topunu Cihan filelere yolladı. 2-0

87. dakikada Leya'nın köşeye giden şutunu kaleci Szumski güçlükle kornere çeldi.

90+8. dakikada direkten dönen topta Ahmethan Köse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1