        Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır: Sterling transferi olumsuz sonuçlandı! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır: Sterling transferi olumsuz sonuçlandı!

        Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Chelsea'den ayrılan dünyaca ünlü kanat forvet Raheem Sterling'in transferi için önemli bir aşamaya gelmelerine rağmen olumsuz sonuçlandığını ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:23 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:23
        "Sterling transferi olumsuz sonuçlandı!"
        Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın son durumunu değerlendirdi.

        Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Suat Çakır, "Elayis Tavsan, Türk statüsüne geçti. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya desteği için teşekkür ediyorum. Böylelikle bir tane yabancı kontenjan hakkımız doğdu. Şu an onunla ilgili çalışma yapılıyor. Hocamızın isteği doğrultusunda gerekli takviye yapılacaktır" dedi.

        "RAHEEM STERLING TRANSFERİ OLUMSUZ SONUÇLANDI"

        Uluslararası arenada da yankı bulan Raheem Sterling transferiyle ilgili son durumu paylaşan Suat Çakır, "Raheem Sterling transferiyle ilgili yol alındı. Yani anlaşmaya doğru gidilirken daha sonra futbolcunun Türkiye'ye gelmek istememesi yüzünden transfer bozuldu. Başkanımız Yüksel Yıldırım bununla ilgili fedakarlıkta yapıyordu. Ama maalesef olmadı. Transferin sezonunun bitmesine 1 gün kaldı, hocamızın istediği yere takviye yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        "UEFA LİSTESİNE 4 YENİ İSİM EKLEYECEĞİZ"

        UEFA Konferans Lig'inde kadroya 4 yeni isim ekleyeceklerini dile getiren Çakır, "UEFA listesine İrfan Can Eribayat, Cherif Ndiaye ve Jaures Assoumou isimlerini ekleteceğiz. Genç statüsünden de Enes Albak'ı ekleyeceğiz. İnşallah Konferans Lig'inde bize katkı verecekler diye düşünüyorum. Ayrıca sakat oyuncularımızdan Emre Kılınç ve Afonso Sousa koşulara başladı. İnşallah en kısa zamanda takım çalışmalarına katılacak. Tanguy Coulibaly de salonda çalışıyor. Mart ayı başından itibaren tüm oyuncularımız hazır hale gelecektir" şeklinde konuştu.

        "TRABZONSPOR DOSTUMUZ VE EZELİ RAKİBİMİZ"

        Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacaklarını da belirten Çakır, "Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile karşılaşacağız. Tabii bizim için önemli bir maç. Herkes için, taraftarımız için. Trabzonspor dostumuz ve ezeli rakibimiz. Bu maçın hazıklıkları gayet güzel gidiyor. İnşallah geçen sene burada Trabzonspor'u nasıl yendikse bu hafta da galibiyet alarak ilk 5 hedefinde devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

