        Samsunspor'da AEK karşısında 5 eksik! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'da AEK karşısında 5 eksik!

        Konferans Ligi'nin 5. haftasında AEK'yı konuk eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı. Samsunspor'da tedavileri tamamlanan Olivier Ntcham ile Lubomir Satka yeniden formasına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 21:07 Güncelleme: 11.12.2025 - 21:07
        Samsunspor'da AEK karşısında 5 eksik!
        UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynanan Galatasaray maçına göre kadroda 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı.

        Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynadıkları Galatasaray maçına göre UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye, Eyüp Aydın ile Borevkovic yerine Mouandilmadji, Ntcham ve Satka'ya ilk 11'de şans verdi.

        Samsunspor, AEK maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mouandilmadji ile başladı.

        Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Berovkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Ceesay görev bekledi.

        SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

        Samsunspor'da tedavileri tamamlanan Olivier Ntcham ile Lubomir Satka yeniden formasına kavuştu.

        Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, AEK karşısında forma giyemedi.

        UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroya yazılmadı.

        SAMSUNSPOR TARAFTARI, AEK MAÇINA ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLADI

        Samsunsporlu taraftarlar, takımlarını AEK ile oynadığı maçta yalnız bırakmadı.

        Tribünlerin büyük bölümünü dolduran kırmızı-beyazlılar, "dev" Samsunspor bayraklarla stadyumu süsledi.

        Türkiye'ye otobüsle gelen AEK taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.

        YUNAN TAKIMLARI İLE 7. RANDEVU

        Samsunspor, Yunan ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

        Kırmızı-beyazlı takım bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

        1987-1988 sezonunda Balkan Kupası adı altında düzenlenen turnuvada Yunan ekibi Iraklis ile karşılaşan Samsunspor sahasındaki maçı 6-1 kazanırken, rövanş müsabakasında ise 4-3 mağlup oldu.

        Kırmızı-beyazlı takım, 1993-1994 sezonunda yine Balkan Kupası'nda PAS Giannina ile eşleşti. Samsunspor ilk maçı 3-0, rövanşı ise 2-0 kazanmayı başardı.

        Bu sezon ise tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşı karşıya gelen Samsun ekibi ilk maçı 2-1 kaybederken, rövanşta 0-0 berabere kalarak elendi.

        Samsunspor, Yunan takımları ile 7. randevusuna AEK karşısında çıktı.

