Samsunspor'da AEK karşısında 5 eksik!

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynanan Galatasaray maçına göre kadroda 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynadıkları Galatasaray maçına göre UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye, Eyüp Aydın ile Borevkovic yerine Mouandilmadji, Ntcham ve Satka'ya ilk 11'de şans verdi.

Samsunspor, AEK maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mouandilmadji ile başladı.

Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Berovkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Ceesay görev bekledi.

REKLAM SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK Samsunspor'da tedavileri tamamlanan Olivier Ntcham ile Lubomir Satka yeniden formasına kavuştu. Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, AEK karşısında forma giyemedi. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroya yazılmadı. SAMSUNSPOR TARAFTARI, AEK MAÇINA ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLADI Samsunsporlu taraftarlar, takımlarını AEK ile oynadığı maçta yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran kırmızı-beyazlılar, "dev" Samsunspor bayraklarla stadyumu süsledi. Türkiye'ye otobüsle gelen AEK taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.