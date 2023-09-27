Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı! Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Karadeniz ekibi, Hüseyin Eroğlu yönetiminde Süper Lig'de geride kalan 5 maçta galibiyet alamazken, 1 puanla son sırada yer alıyordu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren Şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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Teşekkürler Hüseyin Eroğlu!



11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren Şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda… pic.twitter.com/mVMlHaerVC — Yılport Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) September 27, 2023