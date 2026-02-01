Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'dan Başkan Vekili Bilen açıklaması: Görevden alındı iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'dan Başkan Vekili Bilen açıklaması: Görevden alındı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

        Samsunspor, Başkan Vekili Veysel Bilen'in görevden alındığına ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 18:12 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Görevden alındı iddiaları gerçeği yansıtmıyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor Futbol Kulübü, son günlerde sosyal medyada Başkan Vekili Veysel Bilen’in görevden alındığına ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, icra kurulunun mevcut üyeleriyle görevine devam ettiği belirtilerek, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki kulübümüzün icra kurulu, mevcut üyeleriyle görevine aynı şekilde devam etmektedir. Bahse konu süreçte yalnızca kurul içerisindeki görev ve sorumluluk dağılımında düzenlemeye gidilmiştir" denildi.

        Açıklamada, yapılan yeni görev dağılımına da yer verilerek, "İcra Kurulu Bağımsız Üyemiz Suat Çakır Basın Sözcülüğü görevini, İcra Kurulu Bağımsız Üyelerimiz Fazlıhan Carus ve Serkan Kaya ise şehir-kulüp ilişkilerinden sorumlu olarak görevlerini sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı; 3 yaralı

        Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme