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        Samsunspor'dan Taylan Antalyalı açıklaması

        Galatasaray'da transfer görüşmeleri yürütmek için Avusturya kampına dahil edilmeyen Taylan Antalyalı'yla ilgili bir açıklama da Samsunspor cephesinden geldi. Kırmızı-beyazlıların başkanı Yüksel Yıldırım, milli yıldızın MLS'e gitmek istediğini dile getirdi

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 10:34
        Samsunspor'dan Taylan açıklaması
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        Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bonservisi Galatasaray'da olan Taylan Antalyalı'yla yaptıkları görüşmeyle ilgili detayları anlattı.

        beIN Sports'a konuşan Yüksel Yıldırım, Taylan Antalyalı'nın MLS'e gitme planlarının olduğunu ancak yaptıkları görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını anlattı.

        İşte o açıklamalar:

        "TAYLAN MLS'E GİDECEKTİ"

        "Taylan Antalyalı'yla görüşmelerimiz hala devam ediyor ama çok sıkı şekilde değil. Taylan MLS'e gitmeyi düşünüyordu. Hocam görüştü, ben görüştüm, menajeriyle görüştük. Baya bir görüşmeler yaptık. Onun bir beklentisi var, bir şey diyemiyorum. Türk oyuncular kendilerini yabancılarla kıyaslıyor Euro'nun durumundan dolayı. Biz parayı kolay toplayamıyoruz. Zaten Türk parası değer kaybediyor."

        28 yaşındaki Taylan Antalyalı geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynamış ve çıktığı 32 maçta 3 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.

        Taylan Antalyalı'nın Galatasaray'la sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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