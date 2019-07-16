Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, Samsun Büyükşehir Belediyesi Balıkçı Barınağı´nın restoranında gazetecilerin sorularını cevapladı. Stoper ve forvet hattına 2 oyuncu daha alıp transferi bitirmeyi istediklerini belirten Başkan İsmail Uyanık, "Fenerbahçe´den Ahmethan Köse geçtiğimiz hafta Samsun´daydı. Buraya geldi tanıştık. Kendisiyle el sıkıştık. Bugün genel menajerimiz Mustafa Aztopal, Fenerbahçe´nin sportif direktörü Damien Comolli ile bir görüşme yapıyor. Kendisini bonservisiyle alıyoruz. Bugün sonunda yüzde 50´nin üzerinde biz Fenerbahçe ile anlaşmış olup, bu kardeşimizi Samsunspor´un hem bugünü hem de geleceği için transfer etmiş oluruz. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü´nden de Yalçın Kılınç ile de görüşüyoruz. Hatta kendisiyle anlaştık. Gazişehir Kulübü de anlayış gösterdiği takdirde Yalçın Kılınç da Samsunspor´da inşallah bu sene formasını giyer. Anlaşmasa da Samsunspor alternatiflerini bulacaktır. Bu iki isim dışında transferi kapatmış oluyoruz. Geçen seneki kadar 20 tane oyuncuyu almanın, iyi oyuncular da olsa, birtakım sıkıntılar getirdiğini gördük. Takım olamadık. Hakemleri geçemedik. Bu yıl transfere 20 milyon TL bütçe ayırdık. Bütçemizin yüzde 80´ini doldurmuş durumdayız" dedi.

Yılport isminin bu sene de takıma sponsor olacağını ifade eden Uyanık, "Yılport bizim geçen seneki isim sponsorumuz. Geçen sene Yılport ismi bizim Samsunspor A.Ş.´ye çok ciddi katkı vermiş oldu. Bu sene başında bir an için Yüksel Yıldırım´ın ağabeyi Ali Rıza Yıldırım Samsunspor projesinden çekilmesinden sonra `bu sene başka bir sponsor bulsak´ duygusuyla yönetime olayı getirdiği zaman, o boşluk sürecinde TFF´ye bir isim bildirmedik ve o esnada kura çekimleri oldu. Karar defterinde yeni bir sponsor ismi kullanmadığımız için Samsunspor A.Ş. olarak gitti. Hemen devamında biz yine Yılport ile devam etmeye karar verdik. Yılport´un sahibi Yüksel Yıldırım en büyük katkıyı veriyor. Yılport ismini koyduğu zaman zaten Samsunspor A.Ş.´ye ciddi bir bedel ödüyor. Yılport ile devam etmeye karar verdik. Fakat bizim yönetim kurulu Samsunspor A.Ş.´nin sekretaryasının bir şekilde ihmali yüzünden fikstür çekimine bu yazı bir türlü bildirilmedi. Yeni anlaşma Yılport ile bir sene daha yapılacak diye bildirilmediği için federasyonda öyle çıktı" diye konuştu.

'BEYAZ GRUBU DAHA KUVVETLİ BULUYORUM'

Yılport Samsunspor´un 2019-2020 sezonunda zorlu bir gruba düştüğünü belirten Uyanık, "Beyaz grubumuzu zorlu bir grup olarak buldum. Bütün olabilecek en güçlü takımlar bizim grupta. Tek tek baktığımız da grupta bir tane boş takım yok. Diğer gruba baktığımız zaman Sakaryaspor bile geçen seneki Sakaryaspor değil. Bütün oyuncuları gidiyor. Kastamonuspor bütçe küçültmesine gitti. Ben bizim grubu çok daha kuvvetli görüyorum. Biz bütün kulüplerimize saygı duyuyoruz. Dolayısıyla kendimize de daha fazla saygı duyuyoruz. Geçen seneki eksiklerimizden, hatalarımızdan ders alarak bu sene daha iyi bir ekip, daha iyi bir kadro, daha iyi bir sinerji ile geçen sene kıl payı kaybettiğimiz şampiyonluğu bu sene yakalamak arzusuyla yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

KOMBİNE VE FORMA FİYATLARI BELİRLENDİ

Öte yandan, Yılport Samsunspor´un forma ve kombine fiyatları belirlendi. 1 Ağustos tarihinden itibaren 125 TL ücretle satışına başlanacak olan formalar, Samsunspor Store ve kulübün internet sitesi üzerinden alınabilecek. Kombineler ise VIP Tribün 650 TL, Batı Üst Tribün 400 TL, Batı Alt Tribün 300 TL, Doğu Alt Tribün 200 TL, Doğu Üst Tribün 125 TL ve kale arkaları 55 TL´den satışa çıkacak.