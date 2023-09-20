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        Samsunspor takım otobüsüne el salladı, futbol topunu kaptı!

        Samsun'da taraftarı olduğu Samsunspor'un altyapı otobüsüne defalarca el sallayan 8 yaşındaki minik taraftarın hayali sonunda gerçek oldu. 8 yaşındaki Çınar Özkan'ın yanında duran otobüsteki kafile Çınar Özkan'a futbol topu hediye etti. Çınar'ın sevinci sosyal medyada 5 milyondan fazla izlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:27
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        Her gün el salladı, dünyalar onun oldu!
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        Kaleci olmak isteyen Çınar Özkan, Samsunspor’un altyapı tesislerinin yanındaki alanda arkadaşları ile top oynarken defalarca kez gördüğü Samsunspor otobüsüne el sallayıp durdurmak istedi. Birkaç kez otobüsü durdurmayan Özkan, büyük üzüntü yaşadı. Yakın zamanda yine Samsunspor'un altyapı otobüsünü durdurmak isteyen Çınar Özkan’ın isteği bu kez karşılık buldu.

        Samsunspor altyapı kaleci antrenörleri ve U-19 kalecilerinden Efe Berat Törüz, antrenman sonrası takım otobüsüne selam veren ve ileride yıldız bir kaleci olma isteyen Minik Çınar için otobüsü durdurdu. Minik Çınar'a futbol topu hediye edildi.

        Otobüsün durması ve aldığı top hediyesinden sonra büyük mutluluk yaşayan Çınar’ın sevinçli halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çınar’ın sevinç görüntüleri sosyal medya hesaplarından 5 milyondan fazla izlendi ve binlerce yorum yapıldı.

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        AYNI SEVİNCİ FORMA HEDİYE EDİLİNCE DE YAŞADI

        Minik Çınar’a bir jest de Süper Lig ekibi Samsunspor’dan yapıldı. Sevinç görüntüleriyle viral olan Çınar Özkan A Takım antrenmanına davet edildi. Futbolcularla tek tek fotoğraf çektiren Çınar’a kaleci Jakup Szumski tarafından imzalı kaleci forması hediye edildi. Aldığı hediye ile büyük mutluluk yaşayan Çınar, viral olan sevincini tekrar yapması çevredekileri de gülümsetti.

        "BÜYÜYÜNCE LEV YAŞİN GİBİ BİR KALECİ OLMAK İSTİYORUM"

        Büyüyünce kaleci olmak istediğini belirten Çınar Özkan yaptığı açıklamada, “Otobüsteki sevinç görüntülerimi kendim de izledim. Birkaç kez otobüse selam vermiştim ama beni görmemişlerdi. O zamanlar çok sinirlenmiştim. Sonra da beni gördüler ve korna çaldılar. En sonunda da başka gün selam verdiğimde durup bana top hediye ettiler. Bugün de Samsunspor antrenmanına geldim. Kaleciler ve oyuncular ile tanıştım. Kaleci bana kendi maç formasını hediye etti. Büyüyünce kaleci olmak istiyorum. Büyüyünce de Lev Yaşin gibi efsane bir kaleci olmak istiyorum” dedi.

        Minik Çınar, futbolcu ve kalecilerle tanıştıktan sonra antrenmanı izledi.

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        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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