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Samsunspor'un 32 yıllık acısı

Samsunspor'da, 1989 yılında Malatyaspor deplasmanına giderken meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi

Samsunspor'un 32 yıllık acısı
AA

32 yıl önceki kazada yaşamını yitiren 5 kişi için ilk tören, teknik direktör Nuri Asan'ın Asri Mezarlık'taki kabri başında yapıldı.

Dua edilmesi ve çiçek bırakılmasının ardından törene katılanlar, Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan şoför Asım Özkan'ın kabrini ziyaret ederek burada da anma töreni gerçekleştirdi.

Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Savaş Boyar, 32 yıl önce yaşanan acı kazayı halen yüreklerinde taşıdıklarını vurgulayarak, kazada yaşamını yitirenlere rahmet, sağ kurtulanlara da uzun ömürler diledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise kazanın kendisi açısından çok farklı bir önem taşıdığını belirtti.

Samsunspor için hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını dile getiren Sağlam, "Futbol şehitlerimiz için hem Millet Bahçesi'nde hem de stadyum önünde çok güzel anıtlar yapılmış, bunun mutluluğunu yaşadık. Anıtlar yapılır, binalar dikilir, çok güzel eserler oraya koyulur ama biz bu insanların neden hayatını kaybettiklerini, bu elim kazanın ruhunu anlamadığımız sürece anıtların hiçbir önemi yok. Onun için yapmamız gereken bir iş var. Bu insanlar Samsunspor için hayatlarını verdi. Bizler de taraftarlarımızla tüm paydaşlarımızla Samsunspor'u onlara layık şekilde temsil etmek zorundayız." dedi.

Sağlam, kazanın olduğu yıl Samsunspor'un Süper Lig'de olduğunu hatırlatarak, "Birbirimize kenetlenerek şehitlerimizden aldığımız destekle onlardan aldığımız emaneti yerine iade etmemiz lazım. Dolayısıyla bir araya gelerek o ruhu tekrar iliklerimize kadar hissederek öncelikle Samsunspor'u yeniden Süper Lig'e taşıyacağız. İnşallah bundan sonra bu tür kazalar yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Kazada yaralanan dönemin futbolcusu Emin Kar da 32 yıldır acıyı halen yaşadığına işaret etti.

Programa Samsunspor'un eski ve mevcut yöneticileri, eski futbolcular ile Samsunsporlu oyuncular katıldı.

Bu arada kazada ölenlerden Muzaffer Badaloğlu'nun Zonguldak'ta, Mete Adanır'ın KKTC'de, Zoran Tomiç'in de Sırbistan'daki mezarları başında anıldığı öğrenildi.

KAZA YERİNDE ANMA TÖRENİ YAPILDI

Karadeniz ekibinin kazayı geçirdiği Havza ilçesinde de anma programı gerçekleştirildi.

Havzalı Şirinler Grubu Başkanı Emre Aysan, salgın nedeniyle kısıtlı sayıda kişinin katıldığı programda yaptığı konuşmada, 32 yıl önceki kazada hayatlarını kaybedenlerin Samsun ve Türk sporunu büyük yasa boğduğunu vurgulayarak, "Şirinler Grubu olarak bu acı günümüzü unutmayacağımızı belirtir, hayatını kaybeden hocamız ve futbolcularımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileriz." diye konuştu.

Aysan, kaza yerine de anıt yapılmasını istedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek kaza yerine karanfil bırakıldı.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında teknik direktör Nuri Asan, futbolculardan Mete, Muzaffer ve Tomiç ile otobüs sürücüsü hayatını kaybetmiş, birçok futbolcu ve kulüp yöneticisi de yaralanmıştı.

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