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"Samsunspor'un ismi değişmiyor"

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, Samsunspor’un isminin değişmediğini, sadece isim sponsoru aldıklarını söyledi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba, 15:51:46 | Güncelleme:

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, Samsunspor’un isminin değişmediğini, sadece isim sponsoru aldıklarını söyledi.
TFF 2. Lig’in en iddialı kadrolarından birini kuran Samsunspor’da Başkan İsmail Uyanık ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetici Osman Arslan, bu zamana kadar yapılan faaliyetler hakkında Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Osman Arslan, göreve geldiklerinden bu zamana kadar 15 milyon TL civarında geçmişe yönelik ve transfere engel borç ödediklerini ifade ederken, Başkan Uyanık ise isim sponsorluğu ile ilgili çıkan spekülasyonlara son noktayı koydu.

“Samsunspor’un isminin ‘Yeni Samsunspor’ olmasını istemedik”


Samsunspor’un küme düşürülüp iflas ettikten sonra ‘Yeni Samsunspor’ adıyla mücadele etmesine içlerinin el vermediğini dile getiren ve yaptıkları isim sponsorluğu anlaşması ile kırmızı-beyazlıların yeni sezona “Yılport Samsunspor” olarak devam edeceğini vurgulayan İsmail Uyanık, “Burada sap ile saman birbirinden ayırt edilmeli. Yeni Yozgatspor başka bir şey, Yimpaş Yozgatspor başka bir şey. Endüstriyel futbol bir reklam olayı. Formaya nasıl reklam alıyorsanız, isim sponsorluğu denen bir şey var. Statlara, kulüp adlarına reklam alınabiliyor. ‘Biz isim değiştirmeyeceğiz’ dedik. Dünyada herkesin reklam almak için çalıştığı, departmanlar kurduğu, paranın peşinde olduğu bir dönemde bu imkanları kullanıyoruz. Biz Barcelona değiliz önümüze ‘UNICEF’ reklamı alalım. Günün birinde inşallah o noktaya geliriz ne formamıza reklam alırız ne de isim sponsoru alırız. Bu iyi bir şey mi onu da tartışırız. Borç ödememek için yeni kurulan ve adlarının önüne ‘yeni’ gelen, hülle yoluyla, ticari iflas gibi gelen bir kulüp değiliz. Ben bunu şehrime yakıştırmadım ve ‘Yeni Samsunspor’ olmadık. Ama parayı verdikten sonra ismimizin başına ya da sonuna reklam alabiliriz. Bizim ismimiz, armamız, rengimiz ve şehrimiz değişmeyecek. Biz şirketleşmede bu garantileri verdik. Yaptığımız işin isim değiştirmek ile uzaktan yakından alakası yok” dedi.

“Bedava stat açılışını 5 bin kişiye yapamadık”

Stat açılışına seyircilerin ilgi göstermediğine de değinen Uyanık, şunları söyledi:
“Eskiden seyirci gelmiyor diye çok sitem yapardım. Şunu demek istemiyorum. Bu kadar şey olurken, isim sponsorluğunu iş edinenler diğer başka işlere baksınlar. Bedava sezon açılışını 5 bin kişiye yapamadık. Bu sene kurulan takıma ve geçmişe yönelik ödenen borçlara bakıldığında harcadığımız paralar ortada. Bu ligin üstünde bir takım kurmaya çalıştık. İnsanlar bunları bilmeden yanlış sorular sormaya çalışmasınlar.”
Yönetici Osman Arslan ise bu zamana kadar ödenen paralar ve bundan sonra ödenmesi gereken borçlar hakkında sunum gerçekleştirdi.

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