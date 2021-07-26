Samsunspor’dan çifte transfer

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Samsunspor, son transferlerini kulübün sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kırmızı-beyazlı ekip, Herta Berlin’den Cihan Kahraman ile 4 yıllık ve Standard Liege’den Semih Altıkulaç ile de 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Samsunspor’dan Cihan Kahraman için yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in ikinci takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha Cihan Kahraman ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Semih Altıkulaç transferi için ise şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüz, son olarak Belçika Jupiler Pro Ligi ekiplerinden Standard Liege’in U19 takımının formasını giyen 19 yaşındaki orta saha Semih Altıkulaç ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”