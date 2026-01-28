Habertürk
        Samsunsporlu Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunsporlu Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi!

        Samsunspor, Eyüp Aydın'ın maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını ve oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 18:17 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:17
        Samsunsporlu Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi!
        Samsunspor Futbol Kulübü, oyuncusu Eyüp Aydın’ın maddi hasarlı trafik kazasına karıştığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Eyüp Aydın’ın, bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz" denildi.

