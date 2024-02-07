Samsunspor’un yeni transferi Raman: "Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un bu transfer dönemindeki ilk ve tek transferi olan forvet Benito Dirk Raman, Samsun’a geldi. Nuri Asan Tesisleri’nde açıklamalarda bulunan Raman, Samsunspor formasını taraftarlar önünde giymek için sabırsızlandığını ifade etti. Raman, "Samsunspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Futbola Belçika’nın Genk altyapısında başlayan Benito Dirk Raman, sırasıyla Germinal Beerschot, Kortrijk, Sint-Truiden, Standard Liege, Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 ve Anderlecht formalarını giydi. Profesyonel futbol kariyerinde 359 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 83 kez fileleri havalandırdı.

Benito Raman ayrıca 1 kez de Belçika Milli Takım formasını giydi.