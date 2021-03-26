Sanal bahisten kazandığı 23 bin 950 lirayı almak isterken 24 bin lira dolandırıldığı iddiasına dava

AA

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede bahis sitesine üye olan müşteki Y.Ş'nin futbol müsabakalarının sonuçlarını tahmin ederek 23 bin 950 lira kazandığı, paranın tahsili için site yöneticileriyle iletişime geçtiği bildirildi.

İddianamede, Y.Ş'den para talep edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Y.Ş'nin yaptığı yazışmalar neticesinde bu paranın bir miktar harç ve vergisinin olduğunu öğrendiği, vergi ve harç adı altında sarf edilen hileli söz ve davranışlara ikna olup kanarak parayı tahsil edebilmek uğruna parça parça 24 bin lirayı havaleyle E.F'nin hesabına gönderdiği, aradan geçen zamana rağmen kazandığı parayı tahsil edemeyen müştekinin bir müddet sonra şüpheli ile tekrar iletişime geçtiği ve 20 bin lira daha para istenmesi üzerine dolandırıldığını anlayarak müracaatta bulunduğu olaya ilişkin soruşturma yapıldı."

Paranın bir miktarının Erzurum'daki farklı bankamatiklerden çekildiği anlatılan iddianamede, bankamatiklerdeki kamera kaydının incelenmesi sonucu sanık E.F'nin kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

E.F'nin suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, sanığa "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi istendi.

Davanın açıldığı Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi, Y.Ş'nin yatırdığı paranın E.F. tarafından Erzurum'da çekilmesi ve suç yerinin bu il olması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek dosyayı Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi de yetkisizlik kararıyla dosyanın Kütahya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.