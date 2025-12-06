'Sanat Okulunda Alternatif Sesler' Salt'ta

Salt, sanatçı ve araştırmacı Chris Evans’ın girişimiyle başlatılan The Archive of Art School Dissent (Sanat Okulunda Alternatif Sesler) projesi kapsamında bir panel düzenliyor.

Eğitim, jeoekonomik koşullar, kültürel dinamikler ve topluluklar arasındaki etkileşimleri irdeleyen bu uzun soluklu proje, davetli sanatçılar, eğitmenler ile araştırmacıların sanat okullarındaki muhalefetin soykütüklerini tartışıp haritalayacağı bir dizi kamuya açık etkinlikten oluşuyor. Buluşmalar, şu sorular etrafında şekilleniyor: Sanat okullarındaki muhalefeti tetikleyen koşullar ne gibi ortaklıklar taşır? Bu alternatif pedagojik biçimleri hayata geçiren arzular ne ölçüde benzerlik gösterir? Coğrafi konumlar bu eğilimleri nasıl etkiler?

13 Aralık Cumartesi saat 14.00’te Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek panelde Sarp R. Özer, Selin Yağmur Sönmez, Merve Çiftcibaşı, Zeynep Hatipoğlu, Caner Karavit ve Fırat Yusuf Yılmaz bir araya gelecek. Programda, pedagojik yaklaşımların nasıl dönüştürüldüğü, alternatif modellerin ne ölçüde benimsendiği ve bunların sanat alanındaki pedagojilere nasıl yön verdiği tartışılacak.

Bağımsız araştırmacı Sarp R. Özer, 1969–1983 yıllarında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) yaşanan, ancak resmî tarih anlatısında yer bulmayan tartışma ve ihtilafları ele alacak. Hak temelli mücadeleler, kurum içi anlaşmazlıklar ile Akademi’nin geleceğine dair devletin siyaset kademesinden gelen müdahale, öneri ve eleştirileri seçili vakalar üzerinden inceleyecek. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan mezun Selin Yağmur Sönmez, Merve Çiftcibaşı ve Zeynep Habiboğlu 1995 yılında H. Avni Öztopçu’nun atölyesinde başlayan “ders BELGELİĞİ” oluşumunu ele alacak. Atölyede tutulan ders notlarının zamanla bir dergiye, ardından pek çok üretim sürecini kapsayan kolektif bir belleğe dönüşmesinden bahsedecekler. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim üyesi Caner Karavit, Akademi’den Üniversite’ye geçiş sürecinde, 1980–1990 döneminde ortaya çıkan öğrenci kolektiflerinin deneysel sanat eylemlerine odaklanacak. Barbar’t, Fosseptik Doğa Korumacıları, Yeşil Sanatçılar, Akadeğilmi, Grup 9 gibi kısa ömürlü oluşumların o dönemki sivil kültürel örgütlenme içinde nasıl özgün bir rol üstlendiğine ve performans temelli üretimlerle sanatsal ifade alanını nasıl genişlettiğine değinecek.