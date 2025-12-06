Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Sanat Okulunda Alternatif Sesler' Salt'ta

        'Sanat Okulunda Alternatif Sesler' Salt'ta

        Sanat okullarındaki aykırı sesler ile alternatif pedagojik yaklaşımlar, 13 Aralık'ta Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da sanatçı, eğitmen ve araştırmacıların bir araya geleceği panelde tartışmaya açılacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 23:23 Güncelleme: 06.12.2025 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sanat Okulunda Alternatif Sesler'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salt, sanatçı ve araştırmacı Chris Evans’ın girişimiyle başlatılan The Archive of Art School Dissent (Sanat Okulunda Alternatif Sesler) projesi kapsamında bir panel düzenliyor.

        Eğitim, jeoekonomik koşullar, kültürel dinamikler ve topluluklar arasındaki etkileşimleri irdeleyen bu uzun soluklu proje, davetli sanatçılar, eğitmenler ile araştırmacıların sanat okullarındaki muhalefetin soykütüklerini tartışıp haritalayacağı bir dizi kamuya açık etkinlikten oluşuyor. Buluşmalar, şu sorular etrafında şekilleniyor: Sanat okullarındaki muhalefeti tetikleyen koşullar ne gibi ortaklıklar taşır? Bu alternatif pedagojik biçimleri hayata geçiren arzular ne ölçüde benzerlik gösterir? Coğrafi konumlar bu eğilimleri nasıl etkiler?

        REKLAM

        13 Aralık Cumartesi saat 14.00’te Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek panelde Sarp R. Özer, Selin Yağmur Sönmez, Merve Çiftcibaşı, Zeynep Hatipoğlu, Caner Karavit ve Fırat Yusuf Yılmaz bir araya gelecek. Programda, pedagojik yaklaşımların nasıl dönüştürüldüğü, alternatif modellerin ne ölçüde benimsendiği ve bunların sanat alanındaki pedagojilere nasıl yön verdiği tartışılacak.

        Bağımsız araştırmacı Sarp R. Özer, 1969–1983 yıllarında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) yaşanan, ancak resmî tarih anlatısında yer bulmayan tartışma ve ihtilafları ele alacak. Hak temelli mücadeleler, kurum içi anlaşmazlıklar ile Akademi’nin geleceğine dair devletin siyaset kademesinden gelen müdahale, öneri ve eleştirileri seçili vakalar üzerinden inceleyecek.

        Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan mezun Selin Yağmur Sönmez, Merve Çiftcibaşı ve Zeynep Habiboğlu 1995 yılında H. Avni Öztopçu’nun atölyesinde başlayan “ders BELGELİĞİ” oluşumunu ele alacak. Atölyede tutulan ders notlarının zamanla bir dergiye, ardından pek çok üretim sürecini kapsayan kolektif bir belleğe dönüşmesinden bahsedecekler.

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim üyesi Caner Karavit, Akademi’den Üniversite’ye geçiş sürecinde, 1980–1990 döneminde ortaya çıkan öğrenci kolektiflerinin deneysel sanat eylemlerine odaklanacak. Barbar’t, Fosseptik Doğa Korumacıları, Yeşil Sanatçılar, Akadeğilmi, Grup 9 gibi kısa ömürlü oluşumların o dönemki sivil kültürel örgütlenme içinde nasıl özgün bir rol üstlendiğine ve performans temelli üretimlerle sanatsal ifade alanını nasıl genişlettiğine değinecek.

        Bağımsız küratör ve sanat yazarı Fırat Yusuf Yılmaz ise derin öğrenci yoksulluğunun eğitim sisteminin temeline kök salmış olduğu ve öğrenim süreçlerindeki eşitsizliklerin giderek büyüdüğü bir zamanda, öğrenciler tarafından yürütülen oluşumları odağına alacak. Okul sistemine ve eğitim paradigmalarına yönelik yaratıcı sivil itaatsizlikleri güncel örnekler üzerinden değerlendirecek.

        Panel herkesin katılımına açık ve ücretsiz...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #SALT beyoğlu
        #SALT Galata
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Bill Gates: Olağanüstü bir dönüm noktası fırsatı
        Bill Gates: Olağanüstü bir dönüm noktası fırsatı
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim