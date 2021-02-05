Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, bir süredir kemik iliği kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Bir süre önce yoğun bakıma alınan sanatçıdan acı haber geldi. Usta sanatçının tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner bir süre önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada “Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır ifadelerine yer verilmişti.