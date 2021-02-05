Safiye Soyman

Kahroldum üzüntüden, inanamadım. Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim. Daha yeni şimdi duydum. Olamaz böyle bir şey. Gencecik kadın, sesi güzel, kendi güzel, ruhu güzel... Mekanın cennet olsun... Of of, ailesine sabır versin. Sevenlerinin başı sağ olsun. Ailesinin başı sağ olsun.