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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Güldür Güldür Show'u seyretti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Güldür Güldür Show’un ‘Türkler Uzaya Giderse’ gösterisini izledi. Varank, oyunun ardından kulise giderek oyuncuları tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Güldür Güldür Show'u seyretti - Magazin haberleri
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İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk uzay yolcusuyla ilgili sözlerini skeçlerine konu ederek işleyen 'Güldür Güldür Show’un Bursa’da sahnelenen gösterisini izledi. Gösterinin ardından kulise giderek oyuncuları tebrik eden Bakan Varank, gösterinin moderatörü Ali Sunal ve Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ekibini tebrik etti.

UZAY AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Mustafa Varank, Nisan 2022’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin İstanbul’daki bir ödül töreninde Türk uzay yolcusu ile ilgili, “Yakın bir zamanda Türkiye’nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız” açıklaması yapmıştı.

Mustafa Varank’ın bu açıklaması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. 'Güldür Güldür Show' da Varank’ın açıklamasının ardından programında “Türkler Uzaya Giderse” konusunu esprili bir dille işledi.

Mustafa Varank’ın açıklamasından bir ay sonra Türkiye Uzay Ajansı, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu için başvuruları almaya başladı. Binlerce başvurunun ardından zorlu testlerden geçen Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Türk uzay yolcuları olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2023’de Gezeravcı ve Atasever’i Türkiye’ye tanıttı.

KULİSTE TEBRİK

Bursa’dan milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Güldür Güldür Show’un Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen gösterisini, seyircilerin arasında takip etti.

Ali Sunal’ın moderatörlüğünü yaptığı komedi programını izleyen Mustafa Varank, gösterinin ardından kulise geçti. Varank, burada sanatçıları ve moderatör Ali Sunal’ı tebrik etti.

Mustafa Varank, BKM’nin kurucusu Yılmaz Erdoğan ile de telefonda görüşerek çalışmalarında başarılar diledi.

Fotoğraflar: AA, İHA

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