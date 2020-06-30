Sancak halkı, bölgedeki Kovid-19 vakalarının artmasından endişe duyuyor - NOVİ PAZAR

AA

Novi Pazar ve Tutin gibi bölgenin önemli şehirlerinde yeni vaka ve ölümlerin son 15 gündür hızla artması nedeniyle yetkililer bölgedeki durumun stabil olmadığını ifade ediyor.Novi Pazar Devlet Hastanesi'ne Kovid-19 şüphesiyle başvuranların sayısı her geçen gün artarken, hastane yetkilileri 20 doktorun ve 40 hemşirenin de virüs kaptığını bildirdi.Geçen hafta önce Novi Pazar'ın ardından Tutin'de salgın nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.Sancak bölgesindeki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Novi Pazar olmak üzere Sancak bölgesindeki durumu kritik Kovid-19 vakalarının arttığına işaret etti.Bundan çok endişe duyduğunu kaydeden Curic, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin, daha önce birçok kez yaptığı gibi bir kez daha yardım talebimize olumlu yanıt vereceğini umuyorum." dedi.Novi Pazar'daki hastanede 60 civarında sağlık çalışanına virüs bulaştığını aktaran Curic, "Kalan doktorlar günde iki ya da daha fazla vardiya yapmak zorunda. Doktorlarımızın ve hemşirelerimizin daha ne kadar dayanacağını bilmediğimiz için Türkiye'den yardım istedik." diye konuştu.Edindikleri duyuma göre Türk makamlarının yardım hazırlıklarına başladığını dile getiren Curic, "Umarım halkımız ve sağlık çalışanlarımız için faydalı olur. Türkiye'nin, bugüne kadar birçok kez olduğu gibi bir kez daha Sancak Boşnakları ile Türk halkı arasındaki asırlık iş birliğini göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.- Halk da durumdan endişeliNovi Pazar'daki devlet hastanesi ve diğer özel sağlık merkezleri önünde yaşanan yoğunluk dikkati çekerken, alınan tedbirler sonrasında şehri merkezindeki araç ve insan trafiği de azaldı.Şehrin sakinlerinden İndira Hodzic, salgının etkisinin en kısa zamanda geçmesi temennisinde bulunarak, insanları tedbirlere uymaya ve virüsten korunmaya çağırdı.Nijazija Suntic de doktorların uyarılarını dikkate almak gerektiğini belirterek, "Ben yaşlı biriyim ve dikkat etmem gerekiyor. Doktorların ve hükümetin dediklerine saygı duyalım." dedi.Muharem Spica ise halkın ilk etapta tedbirlere uymadığını ve durumun o nedenle bu hale geldiğini savunarak, havaların ısınmasıyla salgının etkisinin de azalmasını umduğunu söyledi.- Durumu ağır olanlar Belgrad'a sevk ediliyorNovi Pazar Devlet Hastanesi Müdürü Meho Mahmutovic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, hastanedeki 20 doktor ve 40 hemşirenin Kovid-19'a yakalandığını belirterek, durumu ağır olan hastaları başkent Belgrad'a sevk ettiklerini, durumu hafif olanları ise evlerinde tedavi ettiklerini söyledi.Novi Pazar Kamu Sağlığı Kurumu Müdürü Sefadil Spahic ise virüs tespit edilen kişilerin temasta oldukları göz önünde bulundurulduğunda yeni bir dalga beklediklerini kaydederek, "Hayatını kaybedenler arasında başka hastalıkları olan gençler de var. En fazla şeker hastaları, ardından hipertansiyonu olanlar virüsten etkileniyor. Ölenlerin hiçbiri tamamen sağlıklı değildi." ifadelerini kullandı.Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, AA'ya yaptığı açıklamada, şehirde salgının etkisini artırmasından endişe duyduklarını belirterek, Sırbistan Sağlık Bakanlığı ve Kamu Sağlığı Kurumundan acil yardım talep ettiklerini kaydetti.Şehirdeki hastanenin kapasitesinin dolduğunu söyleyen Hot, daha fazla doktora ve sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.