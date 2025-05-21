Sancaktepe'de inşaat alanında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Sancaktepede inşaat alanında meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Yunus Emre Mahallesi Sabır Caddesindeki inşaat alanında işçilerin kalıp çaktığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada işçilerden 2si toprak altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.
Vücutlarının bir kısmı toprak altında kalan işçiler A.K. ve M.K. ekiplerin müdahalesi sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.