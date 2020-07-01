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Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol: "TFF 17 milyon lirayı hesabıma geçsin"

TFF, 2. ve 3. Liglerin oynanmamasıyla ilgili karar alırken, 2. Lig Kırmızı Grup’ta 4. sırada bulunan Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol gelişmelere tepki gösterdi. Kol, “Ben 17 milyon TL yatırım yaptım. Ligleri oynatacaklarını söylediler ve 300 bin TL vererek takımı Topuk Yaylası’na kampa yolladım. Böyle iş mi olur? Eğer ligler oynanmayacaksa, TFF benim 17 milyon TL yatırımımı hesabıma geçsin” dedi

Fatih Kol

2. ve 3. Liglerin oynatılmaması hakkında yapılan açıklamaların ardından Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol çok sert konuştu. İHA'ya açıklamalarda bulunan Kol, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’ne sert tepki gösterdi. Yaşanan gelişmeler karşısında çok dolu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Fatih Kol, “Şu anda herkes pandeminin arkasına saklanıyor. Ancak ben Türkiye Futbol Federasyonu’nun en mantıklı kararı vereceğine inanıyorum. Saçma sapan bir karar verilmeyecektir. Türkiye Futbol Federasyonu, 4 aydır ödemesi gereken 84 bin TL’yi ödemiyor. Siz bu parayı ödeyemezken, ben 17 milyon TL yatırım yapmışım. Bu yatırımı tek kalemde silemezsin. Ben bu yatırımı yedirmem. Play-off potasında olan takımların başkanlarıyla görüşme yapacağız. Bu liglerin oynanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Ligin tescil edilmesi ve lider takımların şampiyon ilan edilmesiyle ilgili olarak alınacak karara saygı duyacaklarını söyleyen Fatih Kol, “Lider takımların şampiyon ilan edilmesi normal. Ama bunu yaparken 2. ve 5. sıradaki takımların da play-off oynama hakkını verin. Bu yapılmazsa, TFF’ye güvenimiz kalmaz. Ben neden yurt dışından gelip 17 milyon TL’yi gömüyorum buradaki takıma? Buradaki suçu ben 2. ve 3. Ligler Kulüpler Birliği Başkanı ve yardakçılarına atıyorum. Türk futboluna zarar veriyorlar. Türk futboluna bu şekilde emek verenleri bu noktaya getiremezsin. Paranız yoksa bu işe girmeyeceksiniz! Futboldan para kazanmak için önce yatırım yapacaksın. Sen takımı toplayamamış ve antrenman yapamamışsın. Verilmiş net bir karar yok. Nihat Başkan ve yönetim kurulu düşünecektir gerekenleri. Ligleri bu şekilde tescil ediyoruz, düşen düşüyor demek olmaz! 2. ve 5. sıradaki takımlara play-off oynatmak zorundasın. Türkiye Futbol Federasyonu eğer bu play-off’u oynatmayacaksa, o zaman benim harcadığım parayı göndersinler benim hesabıma, o zaman bir şey söylemem. Ama TFF olarak 4 ayda 84 bin TL’yi hesabıma geçemiyorsan, 17 milyon TL yatırımıma da kalem çekemezsin. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkan ve Yönetimi’ni tanımıyorum. Onların aldığı kararları kabul etmiyorum. Liderlere saygı duyuyorum, bir üst lige çıksınlar. Ama 2 ve 5. sıradaki takımların play-off oynaması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

"TAKIMI KAMPA YOLLADIM"

Belirtilen statüde 2. ve 5. sırada bulunan takımların play-off oynama hakkı olduğunu söyleyen Fatih Kol, “Bunu ezip geçemezler. Ancak olaylar buraya pandemi nedeniyle değil parasızlık nedeniyle geldi. Düşmeye yakın takımlar ısrarla bunu talep etti. Kulüpler Birliği Başkanı’nı ben tanımıyorum. Biz böyle bir başkan seçildiğini YouTube’dan öğrendik. Biz oynamak istemiyoruz diyorlar. Pandemiyi bahane etmeyin! Paramız yok deyin kardeşim! Çünkü ligler oynatılınca takımlar ortalama 1,5 milyon TL oyunculara ödeme yapacak. 'Biz bu parayı vermek istemiyoruz' deyin. Pandemi olmadan önce de temmuz, ağustos aylarında takımları toplayıp kamp yapıyorduk. Bu işleri geçsinler! TFF de bu senaryolar karşısında böyle bir açıklama yaptı. 'Ben bu karara uymuyorum, saygı duymuyorum' demiyorum ama iş oraya gelmek üzere. Ben yurt dışından gelip TFF’ye ve ülkeme güvenip bir takım aldım. Ciddi bir yatırım yaptım ve şu anda 300 bin TL vererek takımı kampa yolladım. Bana bunun garantisini verdiler, ‘sen oynayacaksın ve kampını yapabilirsin’ dediler. Ben bu kadar harcama yapıp, para yatırırken, gelinen bu nokta kabul edilemez” diyerek sözlerini tamamladı.

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