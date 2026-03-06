Canlı
        Haberler Dünya Avrupa Sanchez'den Lübnan'a destek | Dış Haberler

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Lübnan'a tam destek verdiğini açıkladı

        Giriş: 06.03.2026 - 00:38
        İspanya Başbakanı Sanchez, sosyal medyadanyaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Beyrut'taki ve ülkenin geri kalanındaki "ciddi durum" hakkında konuştuğunu duyurdu.

        Sanchez, "Lübnan halkı, tam desteğimize ve yerinden edilmiş binlerce insan için insani yardımımıza güvenebilir. Gerginliğin tırmanmasına son verin. Daha fazla yıkıma hayır. Savaşa hayır." ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 102'ye yükseldiği, 638 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in saldırılarından dolayı Lübnan'da yaklaşık 84 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

