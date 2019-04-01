Sandığımda hangi parti kazandı? Şeklindeki soru vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Tüm Türkiye vatandaşlık görevini yerine getirerek oy kullandılar. Anadolu Ajansı'nın verileri güncellemesi sonrası sandıkların yüzde 99,79'u açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre üç büyükşehirin belediye başkanlarının da ismi belirginleşti. İşte il il seçim sonuçları ve sandık sorgulama sayfası...

İL İL SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Aşağıda bulunan linke tıklayarak yaşadığınız ili ve ilçeyi seçmeniz durumunda kazanan partiyi ve aldığı oy oranını kontrol edebileceksiniz.

İL İL SEÇİM SORGULAMA EKRANI

SANDIĞIMDA HANGİ PARTİ KAZANDI?

2019 yerel seçimler sandık sorgulama sayfası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sitesinde açıldı. YSK henüz resmi sonuçları açıklamadığından dolayı sorgulayacağınız oy oranları resmi olamayan verilerdir.

SANDIK SORGULAMA EKRANI

2019 YEREL SEÇİM RESMİ SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye genelinde pek çok ilde seçim sonuçları belli oldu. Tabii kesin sonuçlar ancak YSK’nın ilan etmesiyle netleşecek. Peki YSK sonuçları ne zaman ilan edecek. Sonuçların açıklanmasında itirazların oranı belirleyecek.

Partiler açıklanan YSK’nın açıkladığı resmi sonuçlara itiraz da yapabilecekler. Akabinde YSK itirazları değerlendirerek uygun görürse seçim sonuçlarına dair gerekli güncellemeleri gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 haftalık bir süreç sonunda da kesin seçim sonuçları açıklanabiliyor.