Sandık görevlisi ücretleri, 14 Mayıs Pazar günü Türkiye Genel Seçimlerine sayılı günler kala yeniden gündeme geldi. Yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden oy kullanacağı yerlere ulaşan seçmenler, YSK sandık görevli ücreti ve başvuru ekranını sorguluyor. 2019 yılında yerel yönetimler tarafından seçim sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapılmıştı. 2023 seçimlerinde oy kullanma sürecinde görev alacak adayların gözü "Seçim sandık görevlisi nasıl olunur, YSK sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 sandık görevlisi ücreti hakkında merak edilen detaylar...