Türkiye'deki seçim atmosferi yoğunlaşmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için geri sayım devam ederken sandık görevlisi olma şartları ve başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bu sene 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı 14 Mayıs Seçimlerinde, seçim görevlileri sandık başında görev alacak. İşte 2023 sandık görevlisi başvuru şartları ve ücreti ile ilgili son bilgiler...