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        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm full izle HD, tek parça ve kesintisiz

        Sandık Kokusu yeni bölüm bu akşam Show TV'de! Sandık Kokusu'nun 32. Bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, 30 Ekim Çarşamba akşamı 32. bölümüyle ekranlara geliyor. Özge Özpirinçci, Necip Memili, Demet Akbağ ve Meriç Aral'I başrolde buluşturan Sandık Kokusu 32. Bölüm izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. O3 Medya imzalı yapımın yeni bölümünde Ayça, Karsu'yu kıskanıyor. İşte, Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 09:13 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:13
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        Show TV’nin ikinci sezonuyla da büyük beğeni toplayan dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sandık Kokusu 32. Bölüm izle ekranı diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Kadrosunda Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Necip Memili, Demet Akbağ, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Uğur Yücel, Nesrin Cavadzade gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın yeni bölümünde; Kıvanç, Karsu ve Mert, Tekin’in kızı Nilüfer’in yardımıyla Irmak’ın tutulduğu yeri öğrenirler. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu 32. bölüm izle full HD ve kesintisiz...

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        SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM İZLE

        Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu 32. bölümü ile 30 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlara geliyor.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Sandık Kokusu’nun 32. Bölümünde; Kıvanç, Karsu ve Mert, Tekin’in kızı Nilüfer’in yardımıyla Irmak’ın tutulduğu yeri öğrenirler.

        Irmak kurtarılırken, Tekin polisler tarafından tutuklanır.

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        Mafya ile başı belada olan Reha, canından endişe etmeye başlar. Rahim’in bedel olarak bir milyon dolar istemesiyle daha da sıkışır.

        Kıvanç herkesle birlikte Bora’yı da kulübüne davet eder.

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        Sarhoş bir adamın Karsu’yu rahatsız etmesiyle birlikte gecenin sonu karakolda biter.

        Site görevlisi Ekrem’i Albay zanneden Gülnaz, Türkan aracılığıyla bir görüşme ayarlar.

        Ancak karşısında yaşlı, gerçek Albay’ı görünce neye uğradığını şaşırır.

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        Ekrem mevzusunu öğrenen Filiz, Gülnaz’ı Hasan’a söylemekle tehdit eder.

        Ancak Gülnaz her şeyi Hasan’a itiraf ederek Filiz’i şaşırtır.

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        Çıkmak için Bora’nın aramasını bekleyen Ayça, Bora’nın Karsu’yu almaya geldiğini görünce şok olur.

        İlk defa yenildiğini hissederken Karsu’ya iyice bilenecektir.

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