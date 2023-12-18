'Sandık Kokusu'nda Atilla izleyicileri çok şaşırtacak

SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, büyük ilgi gören dizisi 'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Kuzey’i Atilla’nın yanında gören Karsu, büyük bir korku yaşayınca sert tepki gösteriyor. Karsu, daha sonra Atilla’dan özür dilerken, ikilinin tanışması ve sonrasında yaşanacaklar merakla bekleniyor. Atilla’nın yaşadığı büyük değişim ise tanıtımın en çarpıcı sahnesi oluyor. Bambaşka bir görünüme bürünen ve eline silah alan Atilla’nın gerçekte kim olduğu sorusunun yanıtı büyük bir heyecanla bekleniyor.

'SANDIK KOKUSU’NUN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Filiz ve Karsu yıllar sonra Cennet Sitesi'nde karşılaşır. Karsu'nun annesinin yanına taşınmaktan başka bir çaresi yoktur, Filiz onu bir süreliğine de olsa birlikte yaşamak için ikna edecektir. Karısının dönmeyeceğini anlamaya başlayan Reha da İstanbul'a gidip Karsu'yu dönmesi için ikna etmeye çalışır. Karsu bir yandan çocukların derdiyle uğraşırken bir yandan da Reha'nın yaptıklarıyla baş etmeye çalışır. Karsu, Filiz'in kiracısı Atilla ile tatsız bir biçimde tanışır ama ikili iyi arkadaş olacaklardır. Diğer taraftan Atilla sitede göründüğünden çok farklı bir biçimde bir mekânı basar.

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Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de...

İşte 'Sandık Kokusu’nun 3. Bölüm 2. tanıtımı;