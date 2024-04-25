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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nda Filiz, Hasan ile ilgili gerçekleri öğrendi

        'Sandık Kokusu'nda Filiz, Hasan ile ilgili gerçekleri öğrendi

        SHOW TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu', dün akşamki bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Hasan'ın kim olduğunu öğrenen Karsu, bölümün finalinde gerçekleri annesine anlattı. Bölüme damga vuran bu anların ardından yaşanacaklar şimdiden büyük heyecan uyandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:40
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        'Sandık Kokusu', dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 4.68 izlenme oranı 12.21 izlenme payı, Total’de 4.01 izlenme oranı 11.25 izlenme payı, AB grubunda ise 3.84 izlenme oranı 10.98 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da oldukça konuşulan dizi #SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık 1 saat TT listesinde yer aldı.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        'Sandık Kokusu’nun yayınlanan 19'uncu bölümünde; oğlunun ondan uzaklaşmasından endişelendiği ve karanlık işlerini aklamak istediği için Karsu ve Atilla’nın karşısına kebapçı açan Hasan, bu hamlesi sebebiyle Atilla’nın sert tepkisine maruz kaldı. İhanete uğramasının ardından Adnan’ın bilgisayarındaki yolsuzluk belgelerini toparlayıp polise teslim eden Irmak, ‘’İhanet öyle olmaz, böyle olur!’’ diyerek Adnan’ı polise ihbar etti ve Adnan tutuklandı. Lale’nin Atilla’dan boşanmak istememesi, Atilla’yı strese soktu ve Atilla, Mert’in evinde kalmaya başladı. Atilla’dan Hasan’ın kim olduğunu öğrenen Karsu, kendisi ve çocukları için çok endişelendi. Hasan ile yüzleşen Karsu’nun sert sözleri ikili arasındaki gerilimi artırdı. Irmak’ın Adnan yüzünden yaşadığı stres ise bebeğini kaybetmesine sebep oldu.

        Hasan ve Karsu yüzleşiyor;

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        Bölümün finalinde ise Filiz, Hasan’ın daveti üzerine her şeyden habersiz kebapçıya gitti. Annesinin Hasan’ın kebapçısına gittiğini anlayan Karsu, öfkeyle harekete geçti. Filiz, Karsu’yu Hasan’la tanıştırmak isterken hayatının şokunu yaşadı. Karsu, annesine Hasan’ın gerçekte kim olduğunu açıkladı. Şoke olan Filiz’in ne yapacağı merakla bekleniyor.

        Karsu, Filiz’e Hasan’ın gerçekte kim olduğunu anlatıyor;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        'Sandık Kokusu’nun 20. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Gerçek kimliği ortaya çıkan Hasan’ın, Filiz’in gönlünü almak istediği tanıtımda Filiz’in öfkesinin kolay geçmeyeceği görülüyor. Atilla ve Lale’nin boşanma davası görülürken; Lale, dava sürecinde Atilla’nın parasını alacağını ve Karsu’dan başlayarak herkesin icabına bakacağını söyleyerek süreci herkes için zora sokacağının sinyallerini veriyor. Atilla ve Karsu’nun arasındaki buzların eridiği ve ikilinin öpüştüğü anlar ise tanıtıma damgasını vuruyor.

        'Sandık Kokusu’nun 20. Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #sandık kokusu
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