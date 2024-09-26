Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nda Karsu'nun hayatı altüst oluyor

        Karsu'nun hayatı altüst oluyor

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizilerinden 'Sandık Kokusu', dün akşam heyecan dolu bölümüyle ekrana geldi. Sonraki bölümün tanıtımında; çocukları tarafından da istenmeyen Karsu'nun hayatı bir anda altüst olurken, her şeyi nasıl düzelteceği merak konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayatı altüst oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizilerinden 'Sandık Kokusu', dün akşam heyecan dolu bölümüyle ekrana geldi.

        Yeni bölümüyle SHOW TV ekranlarında yine izleyicileri ekran başına toplayan 'Sandık Kokusu'nun bölüm finalinde Bora, Karsu’nun özel hayatıyla ilgili kavganın ofise taşınmasından dolayı onu işten çıkardı. Sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar alan dizi, #SandıkKokusu etiketi ile 1 saat boyunca TT listesinde yer aldı.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Filiz, Kemal komisere aylarca onu oyalayacak sahte belgeler verdi. Hasan yaptığı plana güvenerek hiçbir şey olmayacağından emin bir şekilde Filiz’i rahatlatmaya çalıştı. Filiz, Gülnaz’ın bahçeye çamaşırları asmasından dolayı şok olurken aralarında geçen diyalog izleyicilerin yüzünü güldürdü. Bu sebeple şikayete gelen komşu, Gülnaz’ı evin temizlikçisi sanınca kavga çıktı.

        REKLAM

        Gülnaz’ın, Filiz’in komşusuyla tartışma anı;

        Kıvanç, davası için ne plan yapacağını düşünürken Irmak ve Mert yardımına koştu. Kıvanç’ın intikam almak istediği adamın mahallesinde ev tutan ikilinin planı; o adamın suçlu olduğunu kanıtlamaktı. Filiz ve Hasan yeni evinde kutlama yemeği yapmaya karar verdiler. Gülnaz kendi yöresine ait yemekler yapmaya başlayınca Filiz’le aralarında yemek yarışı yaşandı. Hasan, yemeğe Bora ve Kıvanç’ı da çağırdı. Ayça’nın yemekte Bora’dan hoşlanması ve onunla sohbet etmeye çalışması dikkat çekti. Ayça’nın davranışları şaşkınlıkla takip edildi.

        Ayça, Bora'nın özel uçağını duyunca konuya dahil oldu;

        Tüm bunlar yaşanırken İstanbul’a dönen Can, Lale’yi aradı. İkili yemeğe çıkarken, Lale gerçekten Can’dan hoşlanmaya başladı. İkili kendi sırlarını birbirlerine anlattı. Karsu, Bora ile iş için helikopterle yolculuk yaparken, Karsu’nun korku dolu anları izleyicileri gülümsetti.

        REKLAM

        Karsu ile Bora’nın helikopter yolculuğu;

        Nazlı, kursa kayıt olduğu için Gülnaz’ın dönüş bileti alındı. Gitmemek için hasta numarası yapan Gülnaz'ın 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Dizinin final sahnesinde ise Reha, çocuklarını yalan yanlış bilgilerle doldurdu.

        Reha’ya inanan çocuklar annelerine karşı tavır aldı ve onunla konuşmamaya başladılar. Karsu bu durumu öğrenince şirkete gelen Reha’ya saldırdı. Tüm bu kargaşaya tanık olan Bora şirketinde böyle bir şey yaşandığı için Karsu’yu işten kovdu.

        Karsu’nun kovulma anı;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        “SEN BİZE YALAN SÖYLEDİN”

        Yayınlanan tanıtımda Gülnaz’ın çocuğunun babasının kim olduğu akıllarda soru işareti bırakırken; Reha’nın, Karsu’ya yaptıklarından keyif aldığı gözlerden kaçmadı. Bora’nın Ayça ile yemeğe çıkması dikkat çekerken, Can’ın boşanma davası açması ve Karsu hakkında söyledikleri tanıtıma damgasını vurdu. Çocukları tarafından da istenmeyen Karsu’nun hayatı bir anda altüst olurken, her şeyi nasıl düzelteceği merak konusu oldu.

        REKLAM

        'Sandık Kokusu’nun 29'uncu Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Yine duran TIR'a çarpma! Can kayıpları var!
        Yine duran TIR'a çarpma! Can kayıpları var!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?