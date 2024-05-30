'Sandık Kokusu'nda korku dolu anlar

SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’ dün akşamki heyecan dolu bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Atilla’nın gitmeden önce Mert ve Hasan’ın aralarını düzeltmek istemesine Hasan duyarsız kalamadı ve Hasan’ın ricası üzerine Mert babasının yanına taşındı. Hasan’ın Filiz’e yazdığı özür mektubu karşısında etkilenen Filiz’in giderek yumuşaması ve ikilinin arasındaki derin diyaloglar izleyenleri gülümsetti. Reha’nın evin ardından çocukların okulunu da değiştirmesi gerilimi arttırdı. Irmak’ın arkadaşı olan başarılı avukat ile Karsu’nun görüşmesi sonrası çocukların velayeti konusunda yaşanacak gelişmeler izleyicide merak uyandırdı. Atilla’nın evine taşınan ve Lale’nin arkadaşı olan Kıvanç, sitedeki rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Aralarında gerginlik olan Irmak ve Kıvanç’ın arasında ilerleyen zamanlarda neler olacağı merak uyandırdı. Hasan’ın yardımıyla çocukları görebilmek için yeni okullarının yemekhanesinde çalışmak üzere işe başlayan Karsu ise bölümün final sahnesinde yuvadan bir çocuğun düştüğünü öğrenince paniğe kapıldı ve karşısında Selin’i hareketsiz yatarken gördüğünde adeta şoke oldu.

REKLAM Dizi, dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 4.80 izlenme oranı 13.00 izlenme payı, Total’de 4.28 izlenme oranı 12.28 izlenme payı, AB grubunda ise 3.94 izlenme oranı 12.22 izlenme payı elde etti. Dizi, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? Atilla’nın gitmeden evvel babası ve Mert’le aralarını düzeltmeleri için ayrı ayrı yaptığı konuşma sonrası Hasan bir adım attı ve Mert, Hasan’ın yanına taşındı. Estetik doktoru Serdar’ın yanında çalışmaya başlayan Filiz, gördüğü kötü muameleye daha fazla dayanamayıp istifa etti. Filiz’i yüzü asık gören Hasan ise Filiz’e Atilla’nın kafesini işletmeyi teklif etti ve Filiz bu teklifi kabul etti. Kitapçıyı devralan Hülya ise Filiz ve Hasan’ı kıskandığından aralarını bozmak için hamleler yaptı. Reha, çocukların okulunu değiştirdi ve bunu öğrenen Karsu, Filiz’in de desteğiyle çocukların evinin ve okulunun yeni adresini öğrenebilmek için Hasan’dan yardım istedi. Çocuklara bakmaktan bunalan Hande, Reha’nın evde olmadığı zamanlarda Deniz ve Selin’e kötü davranmaya başladı. Karsu, Hasan’ın yardımıyla çocukların yeni okulunda yemekhanede işçi olarak işe başladı. Bu duruma Deniz çok sevinirken, Tılsım ise utandı. Atilla’nın evine yeni taşınan kişi, Irmak’ın gece kulübünde yanındaki kızlara söylediği yalanlar yüzünden tartıştığı Kıvanç çıktı. Yakışıklılığı ve rahat tavırlarıyla herkesin dikkatini çeken Kıvanç için Lale’nin bir parti organize etti. Partideki yüksek sesten rahatsız olduğu için kapıya gelen Irmak, karşısında Lale ile Kıvanç’ı görünce çok şaşırdı. Lale, Kıvanç’ı Irmak’tan uzak durması için uyardı. İkili arasındaki gerilimin ilerleyen zamanda nasıl bir noktaya evrileceği izleyicide merak uyandırdı.

Irmak’ın yeni komşusu Kıvanç; REKLAM Bölümün duygu dolu final sahnesinde ise okul koridorunda yuvada bir çocuğun düştüğü haberini duyan Karsu, "Lütfen Selin olmasın!" diyerek endişe içinde yuvanın bahçesine koştu. Sağlık ekiplerince müdahale edilen ve yerde hareketsiz yatan çocuğun Selin olduğunu gören Karsu adeta şoke oldu. Selin’in sağlık durumu ve olay sonrasında yaşanacaklar izleyicide büyük merak uyandırdı. ‘’Düşen çocuk kimmiş?’’ Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.