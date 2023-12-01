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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım

        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin sabırsızlıkla beklenen, yapımına O3 Medya'nın imza attığı, kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimleri buluşturan dizisi 'Sandık Kokusu'ndan yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 23:44 Güncelleme: 04.12.2023 - 08:45
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        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
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        'Sandık Kokusu', annesine emanet ettiği oğlu talihsiz bir şekilde kaybolan Karsu (Özge Özpirinçci) ve ailesinin yaşadığı büyük kayıpla değişen hayatlarını, anne olmanın, umudunu yitirmemenin, her şeye rağmen yaşama tutunmanın yüreklere dokunan hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

        İşte Sandık Kokusu’nun 3. Tanıtımı;

        Senaryosunu; Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu” Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor.

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