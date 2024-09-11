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        Haberler Bilgi Yaşam Sandık Kokusu ne zaman başlıyor? Sandık Kokusu yeni sezon hangi tarihte?

        Sandık Kokusu ne zaman başlıyor? Sandık Kokusu yeni sezon hangi tarihte?

        Show TV'nin iddialı dizisi Sandık Kokusu yeni sezon merakla bekleniyor. Çarşamba akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Sandık Kokusu dizisi 2. sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Peki Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 16:30 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:30
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        Sandık Kokusu izleyicileri diziyle Show TV ekranında buluşmak için gün sayıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin sezon finalinde finalinde Karsu'nun karşısına çıkan Bora Bozbeyli'nin kim olduğu merak uyandırmıştı.

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        SANDIK KOKUSU YENİ SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

        Çarşamba akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Sandık Kokusu dizisi 2. sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin yeni sezon ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı.

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        SHOW TV 11 EYLÜL YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Aile

        12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Rüyanda Görürsün

        22:00 Kızılcık Şerbeti

        01:00 Rüyanda Görürsün

        02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

        SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

        Sandık Kokusu 26. bölüm sezon finalinde;

        Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha’nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha’nın kendince son uyarısıdır. Avukat, Karsu’ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu’nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu’nun evlilik meselesini duyan Kıvanç’ın aklına bir fikir gelir.

        Filiz, Karsu’nun başına gelenleri Hasan’a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu’ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan’ın ayarladığı iş görüşmesine gider.

        Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu’yu yolundan döndüren kim olacaktır?

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