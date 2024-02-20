Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 00:49 Güncelleme: 20.02.2024 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karsu’nun Adnan’la karşı karşıya geldiği tanıtımda Irmak aniden fenalaşıyor ve hastanede hamile olduğu öğreniliyor. Reha ve Karsu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Reha’nın sert sözleri dikkat çekiyor. Karsu’nun Reha’ya Atilla’nın sevgilisi olduğunu söylemesi ve onu dudaklarından öpmesi ise tanıtıma damgasını vuruyor. Bu anlara şahit olan Reha’nın ne yapacağı merakla bekleniyor.

        SANDIK KOKUSU’NUN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Atilla, yıllar önce babasının verdiği görevi gerçekleştiremeyip kardeşine herkesten gizli bir hayat sunar. Ama kardeşi Mert yıllar sonra karşısına çıkar. Irmak ve Adnan cephesinde boşanma rüzgârları eserken, Adnan çareyi Filiz’e gitmekte bulur. Yıllar sonra Adnan’ı karşısında gören Filiz’in tepkisi ne olacaktır? Ozan’ın yokluğu Karsu ve Deniz’i endişelendirmeye devam eder. Atilla’nın aklına geçici bir çözüm gelir. Bu sırada Irmak hastalanır ve durumun ciddiyeti anlaşılınca hastaneye giderler. Aldıkları haber hepsini şaşırtır. Reha ise hala Karsu’yla uğraşmaktadır. Atilla’nın evinden dönen Karsu’ya hesap sorar. Karsu, yüksek sesli bir tartışmanın ortasında, herkesin şahitliğinde büyük bir bomba patlatır. Peki bu bomba ne olacaktır?

        İşte Sandık Kokusu’nun 11. Bölüm 2. Tanıtımı;

        REKLAM

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi başarılı isimler yer alıyor.

        Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        Golcülerin gecesi!
        Golcülerin gecesi!
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik