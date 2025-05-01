Sandro Tonali'den transfer kararı!

İtalyan futbolcu Sandro Tonali, Newcastle United'ın futbolcusu olarak kalmak istiyor.

Tonali'nin bu kararının arkasındaki ana nedenin, oyuncunun doping cezası nedeniyle aldığı 10 aylık ceza süresince teknik direktör Eddie Howe'ın ve kulübün ona verdiği destek olduğu belirtildi.

The Telegraph'ın haberine göre 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere'ye ve takıma çok alıştı. Howe'ın sisteminde oynamaktan da oldukça keyif alıyor.