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        Haberler Spor Futbol İngiltere Sandro Tonali'den transfer kararı! - Futbol Haberleri

        Sandro Tonali'den transfer kararı!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali, Ada temsilcisinde kariyerini sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 17:32 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:32
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        Tonali'den transfer kararı!
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        İtalyan futbolcu Sandro Tonali, Newcastle United'ın futbolcusu olarak kalmak istiyor.

        Tonali'nin bu kararının arkasındaki ana nedenin, oyuncunun doping cezası nedeniyle aldığı 10 aylık ceza süresince teknik direktör Eddie Howe'ın ve kulübün ona verdiği destek olduğu belirtildi.

        The Telegraph'ın haberine göre 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere'ye ve takıma çok alıştı. Howe'ın sisteminde oynamaktan da oldukça keyif alıyor.

        JUVENTUS'UN GÖZDESİ

        İtalyan futbolcu, uzun zamandır Juventus'un bir numaralı transfer hedefi olarak ön plana çıkıyor fakat Newcastle, Torino ekibinin iyi bir teklif yapabileceğinden şüpheli olduğu için oyuncu hakkında herhangi bir görüşmede bulunmadı.

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