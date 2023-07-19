Şanlıurfa'da akraba iki ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa Akçakale'de aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Ekinyazı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
AA'nın haberine göre; taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Ahmet Ö. (25) öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.