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        Şanlıurfa'da akraba iki ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

        Şanlıurfa Akçakale'de aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 03:15
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        Akraba iki ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Ekinyazı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        AA'nın haberine göre; taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Ahmet Ö. (25) öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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