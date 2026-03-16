Şanlıurfa'da akraba kavgası: 4 yaralı, 6 gözaltı
Şanlıurfa Siverek'te aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı
Giriş: 16.03.2026 - 05:18 Güncelleme:
Siverek ilçesi Soydan Mahallesi'nde akraba aileler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan Ekinci (35), Dilşah Ekinci (34), Ahmet Kepece (24) ve Emin Kepece (33) yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA'nın haberine göre hayati tehlikesi bulunan Emin Kepece ise tedavisinin ardından Şanlıurfa merkezdeki bir hastaneye sevk edildi.
Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Jandarma mahalle ve hastanede önlem aldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
