Şanlıurfa'da baraj göletine giren kişi boğuldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Göleti'ne giren kişi hayatını kaybetti
Giriş: 18.06.2024 - 20:50 Güncelleme: 18.06.2024 - 20:50
Baraj kıyısında gölete giren Salih Kaçan (22) bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Kaçan’ın cesedine ulaştı.
Cenaze, Bozova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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