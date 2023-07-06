Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı

Şanlıurfa'da akraba ailelerin bıçaklı kavgasında 1'i polis 3 kişi yaralandı Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan akraba ailelerin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda kavgaya müdahale eden 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişi bıçakla yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi'nde akraba aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ettikleri sırada 1 polis memuru kolundan bıçakla yaralandı.

AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekipleri, bıçakla yaralanan biri polis 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma yapan ekipler, olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede boş kovanlar tespit etti.